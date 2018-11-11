Столетие со дня окончания Первой мировой: почему важно участие Украины в торжествах

По мнению специалиста, пригласить Путина и не пригласить Порошенко было бы неправильно

Приглашение президента Украины Петра Порошенко на церемонию, посвященную 100-летию со дня окончания Первой мировой войны, которая состоялась 11 ноября в Париже, свидетельствует о признании Украины в мировой истории. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал профессор Киево-Могилянской академии, доктор исторических наук Алексей Гарань, который в воскресенье, 11 ноября, в 17.30 находится в канадской столице Оттаве на другой церемонии чествования памяти погибший в Большой войне.

Так, по словам историка, это приглашение говорит о том, что мировое сообщество признает Украину и чтит также украинцев, которые сражались и погибли во время Первой мировой войны.

"Это столетие, которое сейчас отмечается, это уважение погибшим. И именно тот факт, что Украина приглашена, это очень важно, потому что в действительности украинцы тогда также воевали как в составе Российской империи, так в составе и Австро-Венгерской империи. Приглашение Украины на этот праздник важно в контексте того, что постоянно говорит Путин, что Россия везде побеждала и могла бы это сделать без Украины. Это приглашение говорит о той роли, о тех жертвах, которые несли Украина во время как Первой, так и Второй мировой войны", – считает Гарань.

Кроме того, по словам эксперта, приглашение говорит о признании Украины в современной системе безопасности.

"Эта церемония используется для того, чтобы привлечь внимание к той ситуации, которая происходит сейчас, к проблемам безопасности. В этом контексте пригласить Путина и не пригласить Порошенко – это было бы неправильно с точки зрения современности", – добавляет он.

Помимо этого, Алексей Гарань, находясь на церемонии в Канаде, отметил, что канадцы чествуют погибших не один день, а неделю.

"Меня поражает, что люди одевают символические красные маки не только в день, когда вспоминают погибших. Это начинается за неделю. И это очень впечатляет. Это для нас определенный опыт, что мы тоже можем вспоминать наших погибших не один день, а несколько дней или неделю", – говорит эксперт.

Напомним, в воскресенье, 11 ноября, в Париже прошли торжества, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны. Именно во Франции был подписан договор о прекращении боевых действий.

Возле Триумфальной арки под присмотром усиленной охраны прошла подготовка к мероприятиям, которые посетит беспрецедентное количество мировых лидеров. Среди приглашенных – президент Украины Петр Порошенко.