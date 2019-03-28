100 подозреваемых и 12 высших чиновников: Луценко раскрыл подробности дела "кошелька" Януковича

В числе подозреваемых оказались высшие должностные лица министерств и ведомств, а также Нацбанка Украины

Фото: AFP

100 подозреваемых и 12 высших чиновников: Луценко раскрыл подробности дела "кошелька" Януковича //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ae8/ecc/5c5ae8ecc605b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ae8/ecc/5c5ae8ecc605b.jpg 2019-03-28T18:37:00+02:00 Политика В числе подозреваемых оказались высшие должностные лица министерств и ведомств, а также Нацбанка Украины

По делу украинского бизнесмена Сергея Курченко, которого СБУ называла "кошельком" беглого экс-президента Виктора Януковича, было сообщено о подозрении почти 100 лицам, в том числе 12 высшим должностным лицам.

Об этом глава Генеральной прокуратуры Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook.

Генпрокурор рассказал, что Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование по подозрению Курченко, который подозревается в участии в преступной организации Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против Украины.

В ходе расследования преступлений сообщено о подозрениях 98 лицам, в том числе высокопоставленным чиновникам, из них 12 высшие должностные лица министерств и ведомств, а также Национального банка Украины.

Напомним, Курченко инкриминируют следующие преступления:

злоупотребляя свои служебным положением и своих сообщников и путем подделки документов завладел чужим имуществом в особо крупных размерах, сжиженным газом, принадлежащим ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укргаздобыча", чем нанес предприятиям ущерб на общую сумму почти 2,2 млрд грн с последующим "отмыванием" доходов, полученных преступным путем, и с уклонением от уплаты налогов;

завладение денежными средствами НАК "Нафтогаз Украины" в сумме почти 450 млн грн с их "отмыванием";

законченное покушение на завладение денежными средствами "Нафтогаза" в сумме более 5,1 млрд грн;

завладение денежными средствами Национального банка на общую сумму более 787 млн ​​грн, которые были предоставлены в виде стабилизационного кредита ОАО "Реал Банк" с их последующей незаконной легализацией;

хищение 4,7 млрд грн при выдаче кредитов подконтрольным С.Курченко предприятиям с признаками фиктивности с "отмыванием";

хищение почти 866 млн грн ПАО "Брокбизнесбанк" путем противоправного предоставления этому финучреждению межбанковских кредитов в пользу ОАО "Реал Банк";

завладение денежными средствами ПАО "Брокбизнесбанк" на общую сумму более 1,4 млрд грн путем выдачи кредитов предприятиям с признаками фиктивности, в нарушение требований действующего законодательства Украины (с последующим "отмыванием");

завладении более 502 млн ПАО АБ "Укргазбанк" путем заключения мнимых договоров купли-продажи ценных бумаг – облигаций Государственного ипотечного учреждения с ОАО АБ "Укргазбанк" и Государственного ипотечного учреждения;

завладение денежными средствами ОАО "Аграрный фонд" на общую сумму более 2 млрд грн путем заключения ПАО "Брокбизнесбанк" мнимых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с ОАО "Аграрный фонд" и договоров прямого РЕПО с НБУ;

фиктивное предпринимательство, то есть создание и приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб.

Как сообщалось, в декабре 2017-го суд арестовал медиахолдинг бизнесмена Курченко. Арест наложен на корпоративные и интеллектуальные права, на ряд ценных бумаг, а также на часть недвижимого имущества, принадлежащего холдингу.

В том же году Курченко заочно арестовали, а ГПУ требовала до 12 лет тюрьмы. Убытки, вызванные преступной организацией, активным участником которой является Курченко, достигают более 7 млрд грн, сообщили в Генпрокуратуре.

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