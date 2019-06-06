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120 крылатых "Нептунов": хватит ли Украине ракет, чтобы пустить на дно Черноморский флот России

6 июня, 04:30

Ракета Р-360 способна потопить судно водоизмещением до 5000 тонн

БПК “Сметливый” / Фото из открытых источников
БПК “Сметливый” / Фото из открытых источников.

После испытания улучшенной версии крылатой ракеты Р-360 ракетного комплекса "Нептун" стало известно, что для армии будет закуплено 120 таких ракет. Об этом на круглом столе в Торгово-промышленной палате заявил директор по корпоративным правам и инвестиционным проектам ОАО "Мотор Сич" Владимир Семенов

Учитывая, что ГККБ "Луч" способно изготавливать в год до 50 ракет Р-360, выходит, что госзаказ будет закрыт менее чем за три года. Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко (Злой Одессит) пишет на своей странице в Живом журнале.

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В условиях острой потребности Украины в подобном виде вооружений, способном обеспечить безопасность нашей страны на морских рубежах, производство данных ракет в необходимом количестве и в кротчайшие сроки жизненно важно. Но, вот возникает вопрос, а является ли 120 единиц Р-360 именно тем необходимым количеством, пишет эксперт.

Ракеты пока что заказываются в "сухопутном" исполнении – в виде автомобильного шасси с четырьмя пусковыми установками. Также не исключено, что часть заказа будет в морском исполнении – для ракетного катера "Прилуки", также планируется оснастить такими ракетами фрегат "Гетман Сагайдачный".

Злой Одессит напомнил, что главным противником Украины в Черном море является Россия и ее флот. В свою очередь ракета Р-360, согласно своим характеристикам, способна уничтожать надводные объекты водоизмещением до 5 тыс. тонн.

Единственный корабль с водоизмещением более 5 тыс. тонн на Черноморском флоте РФ – это ныне недееспособный ракетный крейсер проекта 1164 "Москва" (11 380 тонн). Второй по водоизмещению у россиян на Черном море – большой противолодочный корабль проекта 61 "Сметливый" (4500 тонн). А это значит, что он и остальные суда размером поменьше вполне попадают под характеристики Р-360 по нанесению максимального ущерба заданной цели, пишет военный эксперт.

На сегодняшний день у Черноморского флота функционируют 53 боевых корабля, тральщика, противодиверсионных и десантных катера.

Таким образом, производство ракет Р-360 в год практически полностью покрывает полный состав российского флота на Черном море. Но мы с вами не должны забывать как об учебных стрельбах, так и о том, что госзаказ может увеличиваться в последующие года, и 120 Р-360 с легкостью могут преобразоваться в 220, заметил Коваленко.

В любом случае, после прохождения всех этапов испытаний и принятия на вооружение, ПКРК "Нептун" не только сможет в полной мере обеспечивать Украину надежным ракетным щитом от посягательств соседней морской державы, но и стать неплохой экспортной альтернативой на рынке противокорабельных береговых комплексов, резюмировал военный эксперт.


Видео: Укроборонпром

Напомним, ранее военный эксперт анонсировал испытания ракетного комплекса "Гром-2", который станет главным оружием сдерживания агрессора .

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Тег Черноморский флот, испытания, нептун, крылатая ракета, Злой Одессит

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