13 погибших и 400 обстрелов: Кислица рассказал, как Россия "соблюдает" договоренности

Только за 2019 год Россия отправила на Донбасс более четырех тысяч тонн оружия и боеприпасов

/ Фото: Минобороны РФ

За два месяца после достижения договоренностей участниками "нормандского саммита" в Париже, на Донбассе было совершено более 400 атак позиций украинской армии, а с начала 2020 года погибли 13 бойцов. Постпред Украины Сергей Кислица рассказал на заседании Совета безопасности ООН, как Россия "выполняет" договоренности.

Украинский дипломат четко дал понять мировому сообществу, что на Донбассе идет самая настоящая война, виновнице которой является Россия.

Реклама

"При полном игнорировании договоренностей, достигнутых в Париже в декабре прошлого года лидерами Украины, России, Франции и Германии, за последние два месяца наши позиции были обстреляны более 400 раз. С начала этого года 13 украинских военнослужащих были убиты и почти 60 ранены. Кто-нибудь может назвать это замороженным конфликтом? Или, возможно, конфликт низкой интенсивности? Это – война. Единственная продолжающаяся война в Европе. Полномасштабная война, которую ведут российские войска и ее наемники, с оружием и боеприпасами, поставляемыми Российской Федерацией … Только в прошлом году Российская Федерация отправила на оккупированные территории Донбасса более четыре тысячи тонн оружия и боеприпасов", – заявил Кислица.

Напомним, в принятом на "нормандском саммите" в Париже в начале декабря 2019 года коммюнике стороны договорились о полном прекращении огня на Донбассе по всей линии разграничения. Это условие должно было быть выполнено до Нового года. Однако на фронте стрельба не прекратилась ни на день. Более того, 18 февраля боевики пошли в наступление большими силами и нанесли урон украинской армии.

Как сообщали новости "Сегодня", на вчерашнем заседании СБ ООН назвали условие для достижения мира на Донбассе. Международное сообщество считает, что этого возможно достичь при условии достаточного уровня политической воли у сторон.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама