131 тысяча полицейских будут обеспечивать безопасность на выборах – Аваков

По словам Авакова, правоохранительная система находится под давлением, но готова обеспечивать безопасность выборов

Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

131 тысяча полицейских будут обеспечивать безопасность на выборах – Аваков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/277/ef2/5c7277ef23e61.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/277/ef2/5c7277ef23e61.jpg 2019-03-01T22:20:00+02:00 Политика По словам Авакова, правоохранительная система находится под давлением, но готова обеспечивать безопасность выборов

В эфире ток-шоу "Главная тема. Выбор", которая выходит в эфире телеканала "Украина" с Еленой Кот, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, сколько силовиков будут контролировать ход голосования на выборах президента в марте.

Так, по его словам, больше 130 тысяч силовиков будут обеспечивать беспрепятственные выборы.

"131 000 человек будет обеспечивать голосование, надеемся на помощь коллег, в частности СБУ. Сейчас ситуация тяжелая, поскольку в 2014 году штат правоохранительных органов был больше на 30 000 человек. Но мы полностью готовы и рассчитываем на порядок", – отметил Арсен Аваков.

Министр также добавил, что лидерами административных правонарушений предвыборной кампании является Киев, Киевская и Днепропетровская области.

В то же время, глава Генпрокуратуры Юрий Луценко отметил, что сейчас открыто 56 уголовных производств на всю Украину.

"Много это или мало? В прошлом году в ходе местных выборов таких производств было 116, на выборах президента в 2014 было 45. То есть ничего сверхъестественного не происходит, но разница в том, что правоохранительные органы впервые достигли консенсуса о необходимости честных выборов. У нас есть улица с двусторонним движением: активное общество и силовики стремятся продемонстрировать выборы без фальсификаций", – добавил он.

Напомним, премьера "Главной темы. Выбор" состоялась 22 февраля, ток-шоу будет выходить по пятницам в 21:00. Командой проекта запланировано 9 выпусков, и спецмарафон 31 марта в ночь выборов.

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