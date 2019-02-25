148 лет со дня рождения Леси Украинки: Климкин напомнил слова поэтессы о Крыме

Глава МИД Украины "отметил" 148-ую годовщину рождения великой поэтессы

Леся Украинка. Фото: Wikipedia

148 лет со дня рождения Леси Украинки: Климкин напомнил слова поэтессы о Крыме //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/42e/17e/5c742e17e8272.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/42e/17e/5c742e17e8272.jpg 2019-02-25T20:06:00+02:00 Политика Глава МИД Украины "отметил" 148-ую годовщину рождения великой поэтессы

Слова всемирно известной украинской поэтессы Леси Украинки о Крыме являются как никогда актуальными сегодня, когда полуостров оккупирован Россией, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

25 февраля, в 148-ой годовщину рождения Ларисы Косач-Квитки глава внешнеполитического ведомства посвятил ей "твит" в своем микроблоге

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"Всегда поражало, насколько веховые украинские фигуры остаются актуальны. Ко дню рождения Леси Украинки вспомнил одно, на мой взгляд, из самых сильных ее произведений "Непогода" из сборника "Кримські відгуки", в котором она пишет: "чудовий цей край богоданний у неволі в чужих пропадає", – написал Климкин в своем Twitter.

Напомним, ранее крымские правозащитники сообщили о российской колонизации аннексированного полуострова – за время незаконной оккупации Крыма правоохранительным органам удалось идентифицировать граждан только в 2425 случаях депортации.

Мы также писали, что Россия завезла в Крым 300 тысяч своих граждан, что является военным преступлением.

Кроме того, премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, каким образом Украина сможет вернуть себе силой отобранный полуостров.

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