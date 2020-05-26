Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,87
29,32
  1. Новости политики

20% врачей заболели коронавирусом из-за неготовности медицинской системы страны к пандемии – Степанов

26 мая, 00:31

Елена Кузьмич

«У нас не было ни средств индивидуальной защиты, ни респираторов, ни масок», - заявил министр.

В Украине высокий процент заболевания коронавирусом среди медицинских работников связан с тем, что медицинская система страны не была готова к пандемии.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Я хотел бы сказать слова большой благодарности нашим медикам, которые оказались на передовой борьбы с вирусом. Но около 20% всех инфицированных коронавируса, то есть 4112 человек – медики. Это произошло потому, что на начало эпидемии наши больницы не были готовы к такому вызову. У нас не было ни средств индивидуальной защиты, ни респираторов, ни масок. Также были просчитаны маршруты доставки больных. Куда должен приехать больной, определялось уже в разгар эпидемии. Это большая проблема, но мы проанализировали ее, и свои шаги выстраивали на основе сделанных выводов", – добавил министр.

Реклама

В тренде
Заседание Совбеза ООН по Крыму: почему опозорилась Россия

Также, сейчас, кроме обеспечения врачей всеми необходимыми средствами, нужен также 3-месячный запас средств индивидуальной защиты, используют медики при лечении инфекционных болезней.

"Мы сейчас просчитываем то количество денег, которое для этого необходимо. И все это запас должен быть сразу и непосредственно в больницах", – резюмировал министр Максим Степанов.

Ранее мы сообщали о вспышке коронавируса в психбольнице на Волыни.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

медики врачи Украина заражение коронавирус Максим Степанов

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Черновол заявила о еще одном уголовном производстве против нее из-за автомата
Черновол заявила о еще одном уголовном производстве против нее из-за автоматаПолитика
Политики, дипломаты и общественные деятели обратились к коллегам в США: Осуждаем враждебные провокации
Политики, дипломаты и общественные деятели обратились к коллегам в США: Осуждаем враждебные провокацииПолитика
"Козлина ты": Андрей Богдан выгулял собачку в киевском зоопарке (видео)Политика
Пистолет Glock, пропавший мобильный и открытое окно: что нужно знать об убийстве нардепа Валерия Давыденко
Пистолет Glock, пропавший мобильный и открытое окно: что нужно знать об убийстве нардепа Валерия ДавыденкоУкраина
Летний отдых: Турция может открыть границы для украинских туристов с 15 июня
Летний отдых: Турция может открыть границы для украинских туристов с 15 июняДругие страны
Нетаньяху пригласил Зеленского в Израиль: подробности телефонного разговора
Нетаньяху пригласил Зеленского в Израиль: подробности телефонного разговораПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...