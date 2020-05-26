20% врачей заболели коронавирусом из-за неготовности медицинской системы страны к пандемии – Степанов

«У нас не было ни средств индивидуальной защиты, ни респираторов, ни масок», - заявил министр.

В Украине высокий процент заболевания коронавирусом среди медицинских работников связан с тем, что медицинская система страны не была готова к пандемии.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Я хотел бы сказать слова большой благодарности нашим медикам, которые оказались на передовой борьбы с вирусом. Но около 20% всех инфицированных коронавируса, то есть 4112 человек – медики. Это произошло потому, что на начало эпидемии наши больницы не были готовы к такому вызову. У нас не было ни средств индивидуальной защиты, ни респираторов, ни масок. Также были просчитаны маршруты доставки больных. Куда должен приехать больной, определялось уже в разгар эпидемии. Это большая проблема, но мы проанализировали ее, и свои шаги выстраивали на основе сделанных выводов", – добавил министр.

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Также, сейчас, кроме обеспечения врачей всеми необходимыми средствами, нужен также 3-месячный запас средств индивидуальной защиты, используют медики при лечении инфекционных болезней.

"Мы сейчас просчитываем то количество денег, которое для этого необходимо. И все это запас должен быть сразу и непосредственно в больницах", – резюмировал министр Максим Степанов.

Ранее мы сообщали о вспышке коронавируса в психбольнице на Волыни.

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