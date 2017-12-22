2018 год будет непростым: Гройсман обратился к нардепам

Вчера, 12:36

Премьер поблагодарил Верховную Раду за критику и призвал нардепов совместно работать над важными для Украины решениями

Владимир Гройсман. Фото: архив
Владимир Гройсман. Фото: архив

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил Верховную Раду за критику и отметил, что 2018 год будет непростым. Об этом он сказал 22 декабря во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"Сегодня – последний пленарный день в этом году. И я хочу поблагодарить вас за 2017 год, за вашу справедливую критику. Иногда, когда она была несправедлива, я тоже ее воспринимал. Потому что все, что вы говорите, я анализирую и воспринимаю очень самокритично для того, чтобы не делать ошибок и делать что-то лучше", – рассказал Гройсман.

Он отметил, что год был непростым, но удалось реализовать множество планов и реформ.

"2018 год тоже будет непростым. Но, на самом деле, мы можем с вами получить значительный экономический рост, который почувствуют украинские граждане", – заверил премьер.

Гройсман призвал всех к объединению и совместному принятию государственных решений.

"Давайте дальше отставим в сторону, до начала избирательной кампании, политические флаги, и флаг у нас будет один – только государственный украинский флаг", – обратился к нардепам премьер.

Напомним, по словам главы правительства, в Украине не хватает еще одного элемента для полноценной работы антикоррупционной инфраструктуры в стране. Гройсман в ходе своего выступления перед народными депутатами в Верховной Раде напомнил о необходимости создания в Украине Антикоррупционного суда.

Ранее Гройсман объяснил, как можно ускорить рост ВВП – премьер заявил, что улучшение инфраструктуры поддержит экспорт и ускорит рост экономики Украины.
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Источник:

УНИАН

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