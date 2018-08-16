22 заключенных россиянина просят Путина обменять их на украинцев – Денисова

Сегодня, 20:50

В ходе мониторинговых визитов в места лишения свободы задержанные граждане РФ предоставили свои заявления


Фото: ombudsman.gov.ua

Фото: ombudsman.gov.ua

Фото: ombudsman.gov.ua

Уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова на данный момент уже получила 22 заявления на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных.

Во вторник, 14 августа, во время мониторингового визита в Лукьяновское СИЗО Людмила Денисова встретилась с Александром Саттароввы и Фарухом Камаловым, которые написали заявления на имя российского президента по обмену. Ранее такое заявление подал гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии.

В ходе мониторинговых визитов в места лишения свободы другие задержанные граждане РФ предоставили свои заявления. Так, в среду, 15 августа, Омбудсмен получила заявления от Вячеслава Высоцкого (ГУ "Черкасская исправительная колония № 62"), Валерия Иванова и Александр Валехидиса (ГУ "Дрогобычская исправительная колония" 40 "), Владислава Гречина (ГУ" Одесская учреждение исполнения наказаний №21 "), Виктора Агеева (ГУ" Роменская исправительная колония №56 "), Олега Доронина (ГУ" Городищенская исправительная колония №96 "), Дениса Сидорова и Евгения Шаталова (ГУ" Житомирское учреждение исполнения наказаний №8 ").

Заявления продолжали поступать и сегодня. Представители уполномоченного получили вышеуказанные заявления к российскому президенту еще от Руслана Гаджиева, Игоря Кимаковського, (ГУ "Бахмутское учреждение исполнения наказаний (№6)"), Евгения Мефедова (ГУ "Николаевский следственный изолятор").

С Мариупольского СИЗО было получено заявления от пяти заключенных – Павла Черных, Анатолия Бусыгина, Алексея Шибаева, Сергея Егорова, Ольги Ковалис. Еще два письма были написаны Василием Кусакиным (ГУ "Днепровское учреждение исполнения наказаний №4") и Муратом Джимиевим (ГУ "Киевский следственный изолятор")

Позже было получено письмо и от Валерия Гратова (ГУ "Днепровское учреждение исполнения наказаний №4").

Все эти 22 заявления Министерство иностранных дел Украины дипломатической почтой доставит в Администрацию президента Российской Федерации.

Уполномоченный Людмила Денисова отметила, что Украина уже давно инициировала обмен и подала в РФ соответствующие списки. До сих пор нет ответа от представителя РФ в Трехсторонняя контактной группе Борису Грызлову и Уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москалькова, которым еще 5 июля были направлены письма о возможном обмена.

Накануне сообщалось, что заключенные граждане РФ продолжают предоставлять заявления на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Вчера заявление написали восемь человек.

Ранее такие заявления подали гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии, а также Александр Саттаров и Фарух Камалов, которые сейчас находятся в Лукьяновском СИЗО.

"Эти письма также будут отправлены в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой доставили их в Администрацию президента РФ", – сообщила Денисова.

В среду, 8 августа, двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера катастрофически ухудшилось.

Ранее в Кремле отреагировали на ситуацию по "освобождению" Сенцова.
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Источник:

"Сегодня"

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