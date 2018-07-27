250 дней до выборов президента Украины: за кого собираются голосовать украинцы

Чуть меньше 250 дней осталось до выборов президента Украины, которые должны состояться 31 марта 2019 года. "Сегодня" изучила данные последних соцопросов и узнала, как украинцы относятся к предстоящему голосованию и чего от него ждут. Исследования провела социологическая группа "Рейтинг", опросив 2,5 тыс. респондентов со всех уголков Украины.

Большинство граждан к выполнению гражданского долга относятся серьезно — 73% планируют пойти голосовать. В то же время украинцы по-прежнему не особо верят в честный и прозрачный избирательный процесс — 66% ожидают от кандидатов фальсификаций. При этом 64% считают, что надо самым строгим образом наказывать кандидатов за подкуп избирателей: раздачу пайков, денег на ремонт или лечение и так далее.

"Относительно высокий уровень толерантности избирательного подкупа наблюдается среди респондентов Юга, где треть не считает, что нужно наказывать за раздачу материальной помощи на выборах. Среди тех, кто поддерживает раздачу помощи, преобладают представители старшего поколения", — отмечают авторы исследования.

Что касается нынешней ситуации в стране, то отношение народа к реформам очень неоднозначное. Более или менее довольны только децентрализацией (27%). Больше всего критикуют антикоррупционные меры, а также медицинскую и судебную реформы.

"Большинство реформ лучше воспринимается в западных регионах страны. Более молодые респонденты склонны позитивно воспринимать правительственные инициативы, чем старшие", — объясняют социологи.

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Самыми важными проблемами страны украинцы считают военный конфликт на востоке страны (78% опрошенных), на втором месте оказалась коррупция (55%), а на третьем — безработица (29%).

"Рейтинг личных проблем возглавляют вопросы социально-экономического характера. Повышение цен и тарифов, а также низкий уровень зарплат и пенсий лично волнуют больше половины респондентов. Войну на Востоке, низкое качество медицинских услуг, отсутствие работы назвал своими личными пробле­мами каждый пятый", — объясняют социологи.

А вот ви­новным в сложившейся ситуации большинство опрошенных по-прежнему считают беглого экс-президента Виктора Януковича (60%). Соответственно, от нового будущего лидера страны народ в первую очередь ожидает прекращения войны на Востоке (63%), усиления борьбы с коррупцией (49%) и возрождения промышленности (40%).

При этом к выбору главы государства народ относится достаточно легкомысленно: почти половина (49%) только частично имеют представление о программах кандидатов, а еще 33% и вовсе никогда не видели их в глаза. Источником информации для большинства в этом вопросе чаще всего являются выступления политиков на радио и телевидении (70%). Также о предвыборных обещаниях кандидатов людям рассказывают их родные и близкие (35%), и только в 27% случаев срабатывает политическая реклама.

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Эксперт: будут выбирать персоналии

Политологи уверены, что соцопросы не отображают реальные намерения украинцев пойти на выборы.