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33 года Чернобыльской трагедии: в Украине вспомнили о ядерной катастрофе

Сегодня, 11:53

Чернобыльская трагедия должна объединить усилия всего мира, чтобы не допустить повторения страшной катастрофы

ЧАЭС
ЧАЭС. Фото: AFP

Первые лица государства вспомнили о трагедии на ЧАЭС. Чернобыльская авария 26 апреля 1986 года стала вызовом планетарного масштаба и строгим предупреждением всей современной цивилизации.

Президент Петр Порошенко поблагодарил ликвидаторов аварии, которые в экстремальных условиях приложили титанические усилия для обуздания "мирного атома", и тех специалистов, которые сейчас работают на станции в зоне отчуждения.

"Сегодня, в день 33-й годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС, мы с глубоким уважением кланяемся ликвидаторам ее страшных последствий и склоняем головы перед светлой памятью героев, которые спасли украинскую землю и, без преувеличения, весь мир от распространения радиационной угрозы … Чернобыльская авария стала вызовом планетарного масштаба и строгим предупреждением всей современной цивилизации", – говорится в обращении главы государства.

Премьер-министр Владимир Гройсман: "33 года со дня Чернобыльской катастрофы. Склоняю голову перед ликвидаторами последствий взрыва. Благодаря вам удалось локализовать аварию и спасти сотни тысяч жизней. Светлая память погибшим Героям и крепкого здоровья всем живым. Помним".

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Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в своем обращении к украинцам сказал, что это трагическое событие повлияло на жизнь не только Украины, но и всего человечества. Он напомнил, что сотни семей потеряли родных из-за коварной и невидимой лучевой болезни.

"Сегодня мы также чтим героев-ликвидаторов и жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Тогда в пламени большой катастрофы тысячи героев получили хронические заболевания на всю жизнь. Дорогие ликвидаторы. От имени Верховной Рады выражаю вам искреннюю благодарность и уважение за беспримерный героизм. В этот день желаю вам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни … Дорогие соотечественники, призываю вас всегда помнить наших чернобыльцев, их стойкость, мужество и самопожертвование. Вечная память и слава героям, которые ценой своей жизни защитили и спасли человечество", – заявил глава ВР.

Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что ужасные экологические, социально-экономические и медицинские последствия этой трагедии Украина испытывает до сих пор.

"Герои-ликвидаторы своим бессмертным подвигом спасли жизни миллионов, ценой собственной жизни защитили Украину от ядерного апокалипсиса. Они – олицетворение всего украинского народа, – сильные духом, верные долгу, мужественные и самоотверженные. Украинцы никогда не забудут чернобыльской трагедии и своих спасителей. Боль Чернобыля должна объединить усилия всего мира, чтобы не допустить повторения страшной катастрофы", – говорится в сообщении главы СНБО.

Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года в ходе проектных испытаний. Сотрудники станции испытывали систему безопасности для выработки электроэнергии в аварийных условиях. Авария поражала своими масштабами: реактор разрушен, а в атмосферу из развала попало огромное количество радиоактивных веществ. Больше всего пострадала нынешняя зона отчуждения – районы, которые прилегают к станции. Однако, местных жителей начали эвакуировать только спустя 36 часов. Общий выброс радиоактивных материалов — 50 млн кюри. Это эквивалентно 500 атомным бомбам, которые сбросили на Хиросиму. В 2017 году в Швеции заявили, что взрыв на Чернобыльской АЭС был ядерным.

Журналисты "Сегодня" также побывали на необычной выставке в одном из самых необычных музеев Киева. Национальный музей "Чернобыль" в Киеве содержит едва ли не самую масштабную коллекцию артефактов, связанных с аварией и ее последствиями: 150 тысяч образцов в фондах, 9 тысяч в экспозициях. Все они – из зоны отчуждения. Читайте подробней в нашем лонгриде "Чернобыль против фейков".

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Тег Турчинов, Порошенко, катастрофа, Чернобыль, Парубий, ЧАЭС, Гройсман

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