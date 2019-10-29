4 года обстрелов и 7 дней тишины: что нужно знать о разведении сил на Донбассе

/ Фото: AFP

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Во вторник, 29 октября, стало известно, что на Донбассе началось зеркальное разведение сил.

"Сегодня, 29 октября 2019 года, в 12:00 начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области", – говорится в заявлении ООС.

Как продвигается разведение сил сегодня и какой долгий путь для этого пришлось пройти, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Террористы четыре года срывали разведение сил

Проблема разведения войск и прекращения огня существует ровно столько же, сколько и война на Донбассе. План отвода вооружений был согласован контактной группой еще в июне 2015-го. В сентябре контактная группа вроде бы договорилась о том, что разведение пройдет в два этапа. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, сначала предполагалось отвести на 15 км от линии соприкосновения танки, затем артиллерию и потом – минометы.

Причем по ту сторону фронта были совсем не против. Так, на переговорах в Минске 30 сентября 2015 года один из главарей "ДНР" Денис Пушилин заявил, что подписание договора об отводе техники на Донбассе калибром менее 100 мм "свидетельствует о прекращении войны".

Процесс отвода техники начался 3 октября 2015 года – предполагалось, что он пройдет в несколько этапов и полностью займет 41 день. В первую очередь предполагалось отвести танки Т-64 и Т-72, противотанковые пушки Д-48 и Д-44 калибра 85 миллиметров и минометы 2Б-9 82-миллиметрового калибра. В свою очередь, миссия ОБСЕ зафиксировала отвод танков боевиками "ЛНР". Но несмотря на все договоренности, боевики так и не прекратили провокаций против украинских военных.

Хрупкое перемирие на Донбассе в ноябре 2015-го регулярно нарушалось снайперскими обстрелами позиций ВСУ в районе населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Зайцево и Счастье, а также перебросками тяжелой техники террористов. В ОБСЕ были вынуждены констатировать, что отвод вооружения так и не состоялся.

В следующий раз тема разведения сил поднялась только через год, в октябре 2016-го. 7 октября глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский заявил, что согласно рамочному соглашению, подписанному в Минске, на участке Богдановка-Петровское стартовал процесс отвода войск.

Но уже через два дня, 9 октября 2016-го, стало известно, что мирный процесс снова сорвался – и запланированное разведение войск и техники в районе Станицы Луганской не состоялось. Как сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз, это произошло по той причине, что рамочные соглашения не соблюдаются боевиками: они снова возобновили обстрелы.

В свою очередь, в Министерстве обороны Украины заявили, чтоодностороннего отвода войск на Донбассе не будет , и пока террористы продолжают обстреливать позиции ВСУ, украинские военные останутся на своих местах. Разведение войск в районе Станицы Луганской состоялось только через три года, летом 2019-го.

Несмотря на то, что контактная группа согласовала бессрочное перемирие на Донбассе с 21 июля 2019 года, обстрелы украинских позиций продолжались до последнего дня. Только 20 октября пророссийские боевики 12 раз обстреляли позиции украинских военнослужащихвозле Золотого.

"Билет в один конец"

Разведение в Петровском и Золотом, следующих двух пилотных точках после Станицы Луганской, должно было начаться еще 7 октября. Но для отвода было необходимо, чтобы прекращение огня соблюдалось минимум 7 дней – обязательное условие по рамочному соглашению, подписанному всеми участниками контактной группы еще в 2016-м.

Однако за день до того, 6 октября, боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В итоге мирный процесс в который раз оказался сорванным. Между тем, разведение сил и средств в Петровском и Золотом Кремль называл условием для встречи в Нормандском формате.

26 октября Золотое посетил президент Украины Владимир Зеленский.

"В Золотомпрезидент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск", – сообщили в пресс-службе главы государства на следующий день, 27 октября.

"Когда будет разведение? Скоро. Я приехал убедиться, что люди хотят разведения. Поэтому мы и приехали... Наши военные готовы к разведению", – сказал Зеленский во время общения с жителями Золотого, отвечая на вопрос, доколе.

Остальное, как говорится, было делом техники. Несмотря на то, что 28 октября боевики в 5-километровой зоне возле участка разведения Золотое-4 пять раз устраивали пальбу из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия, 29 октября в 11:00 по киевскому времени министр иностранных дел Вадим Пристайко в Мариуполе перед началом инвест-форума заявил журналистам, что в поселке Золотом началось разведение сил.

Президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами в Мариуполе 29 октября уточнил, что обстрелы происходили вне пределов участка разведения сил. А значит, было выдержано условие о семи днях тишины.

Глава государства напомнил, что Золотое делится на несколько районов, большинство из которых под контролем Украины, а один – у боевиков. (О городе Золотом нужно знать, что он состоит из пяти микрорайонов: 1 – Солнечный, 2 – Карбонит, 3 – Стахановец, 4 – Партизанское, 5 – Марьевка.)

Штаб ООС подтвердил информацию, что процесс начался ровно в 12:00, как и было запланировано. Реакция Кремля последовала незамедлительно: помощник президента РФ Владислав Сурков выразил удовлетворение возобновлением процесса разведения сил и средств на Донбассе.

"Отводится с обеих сторон на один километр от позиций, ранее занятых. Процесс разведения продолжается в течение 30 суток, там есть определенные участки и определенные дни для кого, когда и что разводится, когда отходят силы и средства", – поделился подробностями процесса начальник пресс-центра штаба Операции объединенных сил Андрей Агеев.

Нужно отметить, что не все эксперты разделяют оптимизм по поводу разведения сил и средств в Золотом и Петровском. Военный эксперт Олег Жданов считает, что отвод сил – это билет в один конец. Во-первых, Россия уже официально открестилась от того, что они смогут гарантировать, что силы "ДНР"/"ЛНР" не займут эти позиции. Во-вторых, не существует механизма контроля – нет третьей стороны, которая выступает рефери и гарантом выполнения обеими сторонами условий разведения войск.

"Кстати, в Станице Луганской очень негативный опыт по разведению. Ни один военнослужащий с той стороны не отведен. Их переодели в форму МЧС, они убрали оружие с обозримого нам пространства. В Станице Луганской добавилась одна огневая точка и они не пускают специалистов по ремонту моста – боятся, что будет проведена точная привязка этих позиций и потом артиллерия сможет использовать эти данные для подготовки и ведения огня в случае обострения. А не продвигаются они вперед по одной простой причине. Как сказал начальник Объединенного оперативного штаба, каждый квадратный метр находится под прицелом наших снайперов. Поэтому сегодня говорить о разведении войск с военной точки зрения – это утопия. Я уже не беру социально-бытовой момент, что мы сейчас в зиму и дожди бросаем войска на необорудованные позиции", – сказал сайту "Сегодня" Олег Жданов.

Между тем, министр обороны Андрей Загороднюк объяснял, что в Золотом и Петровском подготовлены новые позиции для ВСУ, куда будут отведены наши войска в случае начала процесса разведения сил. Так что слухи о "необорудованных позициях", несколько преувеличены.

Также он уверял, что подразделения Вооруженных сил будут находиться в готовности к немедленному реагированию на нарушения договоренностей по отводу войск и в случае возобновления обстрелов займут позиции согласно ранее определенным планам.

Но главное, что процесс разведения сил значительно увеличил шансы на проведение встречи в Нормандском формате в ноябре месяце. Такое мнение высказал сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

"Это было, по сути, последнее условие для этой встречи. Но есть важный нюанс: надо дождаться завершения процедуры. Чтобы не было стрельбы, каких-то провокаций. В общем, повода говорить, что разведение не произошло. Поэтому просто давайте дождемся окончание этой процедуры. Как я понимаю, для того, чтобы подтвердить встречу в Нормандском формате, Россия хочет дождаться документального подтверждения – правового акта фиксации отвода, который будет формализован на встрече Трехсторонней контактной группы", – сказал Владимир Фесенко.

Политолог также отметил, что отвод украинских войск в Золотом стал в определенной мере неожиданностью для Москвы, которая "недооценила Зеленского".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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