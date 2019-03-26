4 тыс. добровольцев в сутки, жизнь в палатках и героизм в мирной жизни: что нужно знать о Нацгвардии

26 марта 2019 года – пятилетний юбилей Национальной гвардии Украины

Фото: Александр Яремчук, "Сегодня".

4 тыс. добровольцев в сутки, жизнь в палатках и героизм в мирной жизни: что нужно знать о Нацгвардии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a2d/37a/5c9a2d37a9d2c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a2d/37a/5c9a2d37a9d2c.jpg 2019-03-26T17:06:00+02:00 Политика 26 марта 2019 года – пятилетний юбилей Национальной гвардии Украины

День Национальной гвардии Украины был установлен указом президента Украины Петра Порошенко № 148/2015 от 18 марта 2015 года с учетом значения и роли Нацгвардии в выполнении задач по обеспечению государственной безопасности и обороны государства.

Нацгвардия появилась как реакция украинских патриотов на оккупацию Крыма (включая бойцов Самообороны Майдана, который влились в новую структуру), так что не стоит путать "новую" Нацгвардию, созданную в марте 2014 года, со "старой", которая существовала на базе Внутренних войск Украины и была расформирована в январе 2000 года.

Бойцы этой структуры одними из первых встали на защиту украинского государства в 2014 году. Это Национальная гвардия участвовала в боях за Славянск в апреле 2014-го и в боях за Мариуполь – в мае, приняв на себя первый огонь войны на Донбассе. За пять лет войны Нацгвардия потеряла на Донбассе более 200 человек погибшими, а более 800 получили ранения. Об этом написал в Facebook спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"1364 бойца отмечены государственными наградами, в том числе 188 посмертно; три Героя Украины (посмертно) – генерал-майор Сергей Кульчицкий, лейтенант Богдан Завада, солдат Евгений Тельнов. Всего 219 погибших в АТО и ООС, 812 раненых и травмированных на войне, 14 пропавших без вести", – сообщил Шевченко.

По его словам, на сегодняшний день количество личного состава НГУ насчитывает 45 тысяч бойцов, однако законом предусмотрено увеличение до 60 тысяч в случае необходимости. Отмечается, что из общего количества 34,5 тыс. человек – участники боевых действий.

26 марта 2019 года первые лица государства поздравили Национальную гвардию с профессиональным праздником. Президент Петр Порошенко отметил, что нацгвардейцы в начале войны с РФ очень помогли Вооруженным силам отражать агрессию.

"Именно вы одни из первых стали на защиту неприкосновенности государства. Именно вы одни из первых дали отпор российской агрессии против Украины и подставили братское плечо Вооруженным силам, которые тогда только начали возрождаться. От имени миллионов украинцев искренне поздравляю отважных воинов в день вашего профессионального праздника. Благодарю вас за службу народу Украины", – написал Порошенко.

Давайте вспомним, как все начиналось.

Задачи и цели

О том, что в Украине снова появится Национальная Гвардия, стало известно в марте 2014 года. Решение за основу и в целом поддержали 262 народных депутата.

14 марта 2014 года исполняющий обязанности президента Украины спикер Верховной Рады Александр Турчинов подписал закон № 876-VII "О Национальной гвардии Украины". Согласно этому закону, Национальная гвардия Украины формировалась на основе внутренних войск (ВВ) Министерства внутренних дел и представляла собой воинское формирование с правоохранительными функциями, которое входит в систему МВД. Численность Национальной гвардии – до 60 тысячи человек.

Тогда же стало известно, чем займется Национальная гвардия Украины. Согласно законопроекту, Национальная гвардия предназначена для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами в обеспечении государственной безопасности и защите государственной границы, пресечении террористической деятельности, а также деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций.

Основные задачи Национальной Гвардии следующие:

защита конституционного строя, целостности ее территории от попыток изменить их насильственным путем;

охрана и оборона важных государственных объектов, в частности атомных электростанций, дипломатических и консульских представительств иностранных государств на территории Украины;

участие в поддержании режима чрезвычайного положения в порядке, как это предусматривает законодательство Украины;

участие в ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;

сопровождение специальных грузов;

участие в охране общественного порядка и борьбе с преступностью;

предоставление помощи Государственной пограничной службе в задержании нарушителей государственной границы Украины силами частей, дислоцированных в приграничных районах;

участие в боевых действиях по отпору вооруженной агрессии;

участие в борьбе с терроризмом.

"Мы не на курорт приехали, а родину защищать"

Уже к 18 марта 2014 года в Национальную гвардию записались более 4 тыс человек – и это всего лишь за несколько дней работы вербовочных пунктов по набору в Нацгвардию.

"За сутки работы вербовочных пунктов по набору в Национальную гвардию в них записалось более 4 тысячи человек. Сегодня был в учебном центре Национальной гвардии Украины в селе Новые Петровцы Киевской области. Сейчас там проходят подготовку более 500 добровольцев из числа бойцов самообороны", – написал глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

Министр лично пообщался с ними. Новобранцы заверили Авакова, что они всем обеспеченны.

Фото: Александр Яремчук

По словам Авакова, добровольцы изучали огневую подготовку и материальную часть оружия, а также имели практические занятия. В частности, стреляли из разного вида стрелкового оружия, а также занимались физической подготовкой.

Как проходило обучение, рассказывал сайт "Сегодня" в специальном материале "Под Киевом добровольцев с Майдана учат стрелять из гранатометов".

"Среди новобранцев много медиков, инженеров, учителей. Для бойцов проводят политинформацию, рассказывают последние новости о Крыме. Мы привезли бойцам пару блоков сигарет, и первый сразу "разлетелся" по сотням. Говорят, что здесь не хватает сменного белья, ложек, салфеток и щеток для обуви. Живут новобранцы в военных двадцатиместных палатках: тридцать таких временных жилищ установили контрактники. Укрываются армейскими одеялами. Моются водой из крана, но новобранцам обещали скоро сводить их в баню. Кормят просто — на обед была каша с тушенкой и суп, на Майдане еда была получше. Но мы сюда не на курорт приехали, — подчеркивают добровольцы, — а Родину защищать", — писал сайт "Сегодня" 18 марта 2014 года.

Первым делом новосозданная Нацгвардия взяла под охрану газотранспортную систему Украины. Как сообщили 16 марта 2014 года в МВД Украины, во исполнение поручения Премьер-министра Украины, Национальная гвардия Украины и СБУ взяли под особую охрану и полный контроль газотранспортную и газораспределительную системы Украины.

"Данное решение принято для обеспечения безопасности и бесперебойной работы важнейшего инфраструктурного объекта страны", – говорилось в заявлении пресс-службы МВД.

А к июню 2014 года было сформировано уже 4 батальона резервистов Нацгвардии.

"В процессе подготовки резервистов мы приобретаем опыт работы с этой категорией военнослужащих и постоянно совершенствуем процесс их обучения. Например, второй батальон имеет другую, не такую как первый, организационную структуру", – сказал первый заместитель командующего, начальник штаба Нацгвардии генерал-майор Александр Кривенко.

Героизм на войне и в повседневной жизни

Поздравляя Нацгвардию с четвертой годовщиной, секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Александр Турчинов вспоминал в 2018 году, что поначалу "не было техники, тяжелого вооружения, но были мужество и героизм, что позволило остановить агрессора и начать освобождение Украины".

А глава Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что бойцы НГУ не только воевали с агрессором, но и наводили порядок уже на освобожденных территориях.

"Бойцы Нацгвардии с первых дней приняли участие в АТО на востоке страны, освобождали захваченные сепаратистами города и поселки, восстанавливали на освобожденных территориях законность и правопорядок, стояли насмерть на пути российской агрессии. В условиях гибридной войны, которую Россия ведет против Украины, наши воины-правоохранители защищают территориальную целостность и безопасность государства не только на восточном фронте, но и на всей территории страны", – заявил спикер.

Впрочем, нацгвардейцы проявляли героизм не только на поле боя, но и в повседневной жизни. Так, 25 августа 2017 года президент Украины Петр Порошенко наградил бойца, который спас женщину после взрыва в Киеве.

Дело было так. 24 августа капитан Национальной гвардии Украины Сергей Добровольский возвращался вместе со своими сослуживцами с пункта постоянной дислокации их батальона, когда во время движения автобуса по улице Грушевского прогремел взрыв – прямо между зданием Кабмина и стадионом "Динамо" им. Валерия Лобановского.

"Проезжая Кабинет Министров мы увидели, что с правой стороны улицы на холме прогремел взрыв. На наших глазах, метрах в 15-20 впереди. После взрыва женщина и мужчина упали", – рассказал он.

Капитан Добровольский остановил служебный автобус и вместе с лейтенантом В. Никоновым подбежал к пострадавшим и предоставил им первую медицинскую помощь. По приказу капитана были выставлены семь военнослужащих для охраны места происшествия, также были вызваны "скорая" и наряд патрульной полиции.

Порошенко наградил бойца медалью "За спасенную жизнь".

"В Библии говорится, что если спас хотя бы одну жизнь, значит ради этого надо было жить. Именно так поступил нацгвардеец Сергей Добровольский, который вчера спас женщину, пострадавшую от взрыва на улице Грушевского. Я был приятно удивлен профессиональностью действий военнослужащего: Сергей не растерялся, взял ситуацию под контроль и оказал первую необходимую помощь. По моему твердому убеждению, именно так должен действовать украинский воин", – написал Порошенко на своей странице в Facebook.

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