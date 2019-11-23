Четыре унитаза для "величия" России и будущая война на Черном море: 5 главных высказываний недели

Минфин обещает больше не брать кредитов МВФ после 2023 года

Александр Невзоров никогда не пропускает случая "потроллить" Кремль. Фото: соцсети

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Что думает президент Украины о границе с Россией, а премьер-министр – о "Северном потоке-2". Читайте ТОП-5 цитат уходящей недели от ведущих спикеров Украины и мира в специальном материале сайта "Сегодня".

Владимир Зеленский: Украине хватит сил для восстановления контроля над границей с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что независимой Украине не нужна помощь других, даже таких дружественных, как Беларусь, стран для восстановления контроля над границей с РФ на Донбассе после появления такой возможности.

"Александр Григорьевич Лукашенко, насколько я знаю, он мне это говорил, что не первый раз озвучивал, что если вам (Украине. – Ред.) потом будет нужна помощь по поводу количества пограничников на границе Украины с Россией, когда вам нужно будет брать под контроль границу, то обращайтесь, мы (Беларусь. – Ред.) обязательно поможем. Я его поблагодарил, но я думаю, что мы же независимая страна и у нас хватит своих пограничников", – сказал он на брифинге ночью в Очакове после осмотра возвращенных РФ кораблей, отвечая на вопрос, не поступало ли ему соответствующее предложение от Лукашенко.

Комментируя обсуждаемое недавно в СМИ предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Зеленский отметил, что в реальности тезис Назарбаева звучал так: "Мне кажется, чтобы у вас появились отношения с Россией, в целом вам нужна встреча тет-а-тет (Зеленского и Путина. – Ред.)".

Алексей Гончарук: "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности всей Европы

Российский проект "Северный поток-2" является политическим и угрожает энергетической безопасности не только Украины, но и всей Европы. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе совместного брифинга с премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем.

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

"Сегодня реализуется политический проект Российской Федерации Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2". – Ред.), который, по нашему мнению, является угрозой для энергетической безопасности не только Украины, но и для энергетической безопасности всей Европы", - сказал Гончарук.

В этой связи, по его словам, очень важно, чтобы демократические страны объединяли свои усилия для того, чтобы ни одна страна не позволяла себе с помощью военных или других гибридных форм агрессии посягать на территориальную целостность других государств.

"Для нас четкая позиция Чехии, как нашего партнера и союзника, является очень важной, мы уверены, что агрессор всегда должен получать отпор в виде санкций и других действий", - подчеркнул глава украинского правительства.

Новости "Сегодня" писали, что "Северный поток-2" должен пройти по Балтийскому морю в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год.

В конце октября 2019 года Дания выдала последнее недостающее разрешение на строительство "Северного потока-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. При этом Датское энергетическое агентство выбрало самый короткий маршрут, так как он обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся более двух лет.

Оксана Маркарова: Мой амбициозный план – закончить программу с МВФ к 2023 году

Украина должна закончить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году, а программа, по которой сейчас ведутся переговоры, должна стать последней, сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Мой амбициозный план – суметь закончить ее (программу с МВФ. – Ред.). Чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать. Программа, над которой мы работаем – хорошая и она нам позволит провести массу реформ, приватизации, концессии и другие вещи. Но и должна позволить нам выйти из нее по завершении – как в свое время это смогла сделать Польша", - рассказала Маркарова.

Напомним, миссия фонда работает в Украине для продолжения переговоров о новой программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).

Бен Ходжес: НАТО нужно нарастить присутствие в Черном море, потому что регион станет театром конфликта

На саммите лидеров стран НАТО в Лондоне нужно рассмотреть вопрос усилении внимания к Черному морю, поскольку у альянса нет расширенного передового присутствия (Enhanced Forward Presence, еFP), скроенного под этот регион.

Фото: Getty Images

Об этом бывший командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес рассказал в интервью "ДС".

"Думаю, что Черноморский регион с большой вероятностью станет театром конфликта. Это в любом случае пространство, где нам приходится соперничать. Украина играет в Черноморском регионе критичную роль – собственно, поэтому Россия и захватила Крым, потому что оттуда она может достать 97% побережья Черного моря различными оружейными системами. Россияне могут нарушить судоходство, создавать проблемы Румынии из-за ее эксклюзивных экономических зон, энергетических ресурсов, могут блокировать доступ к Одессе. О вызовах, связанных с Керченским мостом, оккупацией Абхазии и Южной Осетии, можно не вспоминать", – говорит американский генерал.

Говоря о военном компоненте, Ходжес заметил, что должно быть больше учений и нужно усовершенствовать обмен разведданными между Украиной, Румынией и Грузией.

"Вместе три страны получают гораздо лучшую картинку происходящего в Черном море. И это можно сделать даже вне Альянса. НАТО нужно значительно нарастить военно-морское присутствие в Черном море. Конвенция Монтре (по которой нечерноморские страны не могут проводить в Черное море корабли водоизмещением более 30 тысяч тонн и на срок более 21 суток. – Ред .) – не проблема, мы и близко не подошли к планке ограничений по количеству дней пребывания здесь", – заметил генерал.

Александр Невзоров: Для достижения полного мирового величия России не хватало 4 унитазов

Судя по тому, что Россия вернула Украине захваченные в Керченском проливе в ноябре 2018 года военные катеры и буксир без унитазов, именно это и было истинной целью агрессии. Об этом в эфире радио "Эхо Москвы" заявил известный российский журналист и публицист Александр Невзоров.

"Мы теперь с вами знаем, например, зачем был осуществлен этот дикий демарш в Керченском проливе. Мы знаем, что целью были унитазы. Что да, действительно, украинские корабли… года там выламывали унитазы. И вернули Украине корабли без унитазов. Да-да… Унитазы выломали", – сказал он.

Отметив, что cодержимое унитазов было оставлено, Невзоров добавил, что "так загадить и обезобразить эти несчастные героические кораблики было абсолютно невозможно".

"России предстоит долгий путь банальной цивилизации, на который она даже не вступила... Но истинную стратегическую цель мы поняли. Для достижения полного мирового величия России не хватало 4 унитазов. Теперь она счастливая", – подчеркнул публицист.

INSTAGRAM

Этой же теме Невзоров посвятил и публикацию на своей странице в Instagram.

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