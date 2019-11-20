40 тысяч для депутата – недостаточно: Разумков хочет увеличения зарплат

Глава парламента объяснил, почему большая зарплата для депутатов – это полезно для государства

Разумков по центру. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Зарплата народных депутатов должна быть больше нынешних 35-40 тысяч гривен, чтобы избежать коррупции и соблазна взяток. В то же время ему такой заработной платы хватает вполне.

Об этом рассказал в интервью "Украинской правде" спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По его мнению, зарплаты депутатов должны быть больше.

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"Нельзя говорить о зарплате в 40000 гривен, 35000-40000 гривен в государстве, где средняя заработная плата 10000 гривен, "маловата". Поэтому я не так сказал. Она небольшая, учитывая те соблазны, которые могут появляться в народного депутата. И я думаю, что со временем надо будет менять это", – сказал Разумков.

Спикер парламента пояснил, что для того, чтобы человек профессионально и эффективно работал, нужно делать две вещи: давать нормальную мотивацию – а это зарплата в том числе; второе – контролировать, чтобы у человека не возникало соблазна залезть в бюджет, залезть в какие-то коррупционные схемы и т.п.

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В то же время политик отметил, что у него зарплата за должность спикера в районе 40 тысяч гривен (в зависимости от количества рабочих дней). Он дал понять, что и без этого довольно обеспеченный человек и ему хватает на жизнь.

"Я достаточно неплохо себя чувствовал в финансовом плане до этого. Посмотрите декларацию. Мне точно хватает. Кроме того, у меня еще жена работает. Посмотрите, сколько она заработала за прошлый год (700 тыс. грн). Да, и я еще работаю здесь. Поэтому я думаю, что и мне, и семье хватает", – добавил Разумков.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский рассказывал, почему сложно определить справедливую зарплату нардепа. По словам экономиста, оклад депутата ВРУ нельзя приравнять к зарплате в министерствах.

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