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  1. Новости политики

50 миллионов масок для Украины: Зеленский назвал свою цель (видео)

7 апреля, 19:04

Станислав Кожемякин

Страна получит новую партию средств индивидуальной защиты от коронавируса

До конца недели в Украине ожидают прибытие не менее семи новых самолетов с медицинскими принадлежностями для борьбы с коронавирусной эпидемией.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ежедневном видеобращении к украинцам, которое было опубликовано в его официальном Telegram-канале 7 апреля.

"В течение этой недели мы ожидаем прибытия менее семи самолетов из Китая и Южной Кореи. Они доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы. Наша цель – в ближайшее время доставить в Украину 50 миллионов масок", – сказал глава государства.

Зеленский отметил, что параллельно с этим власти максимально наращивают отечественное производство средств индивидуальной защиты от вируса.

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"На этой неделе мы начнем изготавливать собственные тест-системы ПЦР. А еще, Украина ежедневно выпускает 900 тысяч масок. Мы принимаем все меры для полного обеспечения страны всем необходимым", – добавил президент.

Напомним, что по состоянию на 7 апреля в Украине коронавирусная болезнь COVID-19 была лабораторно подтверждена у 1462 человек. 45 из них спасти не удалось, а 28 уже выздоровели.

К тому же, накануне в стране впервые за последнее время снизился рост количества инфицированных коронавирусом.

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эпидемия Владимир Зеленский коронавирус медицинские маски ИВЛ

Источник: Сегодня

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