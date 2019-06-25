56% украинцев готовы выбирать новый парламент – опрос "Сегодня" и Edison Research

Больше всего украинцев беспокоит война на востоке Украины

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko.

56% украинцев точно примут участие в досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research накануне внеочередных выборов в Верховную Раду.

Респонденты отвечали на вопрос "Какова вероятность того, что вы пойдете голосовать?".

Были получены следующие ответы: точно будут голосовать – 56% опрошенных, скорее всего, будут голосовать – 27%, скорее всего, не будут голосовать – 4%, не будут голосовать – 9%, не ответили – 4% опрошенных.

Ведущими мотивами в выборе партии стали симпатия к лидеру партии – 12% опрошенных, поддержка социально-политических инициатив партии – 36%, поддержка идеологических основ партии – 14%, поддержка внешнеполитического вектора партии – 19%. Отказались отвечать 22% опрошенных.

Фото: Сегодня

Среди партий, за которые будут голосовать украинцы, определившиеся со своим выбором, лидирует "Слуга народа" (15-19 июня – 41,1%; 20-24 июня – 44,9%).

Фото: Сегодня

Результаты опроса также свидетельствуют о том, что больше всего украинцев беспокоит война на востоке Украины (46%). Также украинцев беспокоит проблема благосостояния населения (8% опрошенных), тарифы (6%), качество здравоохранения (5%) и безработица (5%). Значительно меньше украинцы переживают из-за возрождение украинской нации – 2%, состояния окружающей среды – 1%, преступности – 1%, остальное – 2%. Затруднились ответить 4% опрошенных.

Фото: Сегодня

46% украинцев считают, что в целом все, что происходит сейчас в Украине, идет в правильном направлении. 28,9% украинцев с этим не согласны, еще 24,3% не имеют ответа на этот вопрос.

Фото: Сегодня

79,7% украинцев положительно оценивают деятельность новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: Сегодня

Опрос проведен компанией Edison Research методом телефонного и личного интервью во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированной части Донбасса. Всего были опрошены 941 (866 по телефону; 55 личных интервью в селах, погрешность не превышает 3,2%) и 970 (910 телефону, 60 личных интервью в селах, погрешность не превышает 3,15%) респондентов соответственно.

Как сообщалось, новости "Сегодня" на телеканале "Украина" проводят уникальный исследовательский проект совместно с международной компанией Edison Research, среди клиентов которой ВВС, Apple, Google и CNN. В рамках проекта на площадках лидера информационного пространства страны "Сегодня" публикуются результаты опросов об изменениях в восприятии Украинский актуальных событий и ситуации в стране.

Справка о методологии :

Исследование, которое проводит компания Edison Research по заказу "Сегодня", репрезентативно по отношению к населению Украины в возрасте от 18 лет и старше, проживающего на всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Исследование будет проводиться с применением стратифицированной случайной выборки. Выборка роллинговая, опрос будет проводиться ежедневно. Данные за несколько дней объединяются в общую базу данных для получения надежной информации как в настоящее время, так и в динамике.

Уникальность данного "быстрого исследования" (flash-polls) заключается в том, что оно дает возможность получить мгновенную реакцию украинцев на события во время предвыборной кампании.

Для повышения точности данных используется методология MixMode, когда данные телефонного опроса дополняются данными личного интервью в селах (в размере 10% от выборки каждый день).

Исследование проводится Edison Research в полном соответствии с методологией компании и международными исследовательскими стандартам.

Справка о "Сегодня" :

"Сегодня" – информационная площадка, объединяющий эфирные новости (6 ежедневных выпусков новостей "Сегодня", "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", которые выходят на телеканале "Украина"), газету "Сегодня", сайт Segodnya.ua и диджитал-сегмент.

Общее среднемесячное охвата бренда "Сегодня" (ТВ + газета + Интернет) среди аудитории 18+ составляет 26 100 000 – это 68% от всего населения Украины (18+) (без оккупированных территорий Крыма и Донбасса).

Телевизионные выпуски новостей "Сегодня" можно увидеть каждый день в эфире канала "Украина" в 7:00, 8:00, 9:00, 15:00, 19:00 и 23:00 ч.

В 2018 году телевыпусков "Сегодня" лидировали среди всего взрослого населения страны (18+). Доля вечерних выпусков "Сегодня" в 19:00 составила 15,2%, "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" – 17,8%. Всего в эфир вышло почти 32 тыс. сюжетов.

Новости "Сегодня" сообщали, что на телеканале "Украина" стартует новый проект "Оппозиция".

Напомним, канал "Украина" – лидер зрительских симпатий мая и остается таковым в течение пяти месяцев 2019 года.

Он также был лидером телесмотрения в 2018 и 2017 годах.

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