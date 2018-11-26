Итоги Совбеза ООН: провал России и полная поддержка Украины

Сегодня состоялось внеочередное заседание Совета безопасности ООН в связи с российской агрессией в Азовском море.

Большинством голосов Совет Безопасности ООН отклонил предложенную Россией повестку экстренного заседания. Семью голосами "против" при четырех "за" и таком же количестве воздержавшихся членов Совбеза российское предложение не было принято.

На это заместитель российского постпреда Дмитрий Полянский заявил, что "никто не может помешать России как постоянному члену Совета Безопасности поднимать здесь те вопросы, которые мы считаем важными и под теми пунктами повестки дня, к которым они относятся". Он добавил, что после того, как РФ потребовала созыва СБ, "западные партнеры попытались представить ситуацию так, будто его созвала Украина".

Как известно, 25 ноября Россия неожиданно перешла в наступление в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили три украинских моряка. Также был и захват трех кораблей – 23 моряка в заложниках.

ВЕРСИЯ РОССИИ

На Совбезе ООН Дмитрий Полянский представил версию РФ, согласно которой "украинские суда совершили действия в разрез конвенции ООН по морскому праву" и заявил, что это было "в территориальных водах РФ в Черном море". Также зампостпреда РФ заявил, что угрозы для жизни украинских моряков нет.

Кроме того он отметил, что у РФ нет планов по созданию военной базы в Азовском море. Россия считает, что события на Азове якобы нужны "чтобы удержать власть в Украине", "создав провокацию" и введя военное положение. РФ не верит, что военное положение не будет продлеваться, и уверена, что выборы в Украине отменят.

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ЗАЯВЛЕНИЕ УКРАИНЫ

Россия была информирована о проходе украинских кораблей через Керченский пролив. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред Украины Владимир Ельченко. Он заверил, что Россия нарушила соглашения о свободе мореплавания и "совершила акт открытой военной агрессии в отношении Украины".

"Это умышленная провокация с целью усугубить ситуацию в регионе и установить полный контроль над Азовским морем и Керченским проливом. У нас есть бесспорные подтверждения того, что эта операция санкционирована высшим военным руководством России", – сказал Ельченко.

Он добавил, что украинская сторона соблюдала международное право и соглашения с Российской Федерацией.

"Договор со всей ясностью предусматривает свободу судоходства в Азовском море и Керченском проливе. Этот договор подписан главой России и должен выполняться", – заявил дипломат.

Ельченко напомнил, что "в тот же день в 1939 году советская армия спровоцировала инцидент на российско-финской границе.

"Это использовалось в качестве предлога для вторжения, так началась война, которая привела к изгнанию СССР их Лиги наций. Это насчет невыученных уроков и того, кто их не выучил", – сказал дипломат – "Я хотел бы выразить возмущение со своей стороны в связи с попыткой России манипулировать СБ ООН и провести заседание о якобы нарушении российской территориальной целостности ... Крым является частью Украины ... и нет никакой "госграницы" России вокруг Крымского полуострова".

Также Владимир Ельченко представил "основные факты за последние три дня".

"Согласно Конвенции о морском праве, украинский ВМФ имеет полную свободу мореплавание в Керченском проливе", – напомнил он

Дипломат напомнил, что маршрут прохода украинских судов был аналогичным маршруту, по которому украинские корабли следовали в сентябре.

"25 ноября украинский командующий дважды запрашивал российские службы о возможности прохождения через Керченский пролив, но не получил ответа. Суда были направлены в зону ожидания. Было заявлено, что украинские корабли получат уведомление, а потом произошла полная анархия: росс корабль береговой охраны провел таран украинского судна. Есть видео этого события, и видно, кто провел атаку", – сообщил Ельченко.

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"После тарана российские корабли блокировали два других украинских корабля, которые пытались оказать помощь пострадавшему украинскому кораблю. Все это время российские корабли пытались провоцировать украинцев на открытие огня", – добавил дипломат.

Он отметил, что воздушные суда РФ появились на месте событий и продемонстрировали ракетные вооружения. Украинские корабли после этого направились на выход из пролива в сторону открытого моря, однако их начали преследовать российские военные суда.

По его словам есть запись, которая подтверждает, что суда РФ получили приказ вести огонь на поражение.

"Таким образом, украинские корабли "Бердянск" и "Никополь" были повреждены, вынуждены остановиться, их захватил спецназ ФСБ. ... Один человек находится в критическом состоянии. Видеозапись тарана и обстрела, аудиозаписи, они все ходят по интернету, любой может посмотреть и послушать, что и как произошло", – сказал Ельченко.

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ПОЗИЦИЯ ДРУГИХ СТРАН

США и еще четыре страны выразили полную поддержку Украине в инциденте с Россией после того, как российские военные атаковали украинские корабли в Азовском море. Об этом заявила на заседании СБ ООН постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Стоит отметить, что США выступали от имени Нидерландов, Польши, Швеции и Британии.

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"Мы полностью поддерживаем территориальную целостность и независимость Украины. И в полной мере поддерживаем тот факт, что Украина защищает собственные территориальные воды. Мы призываем всех членов совета СБ ООН голосовать против пункта повестки, который предложен Россией. Мы с нетерпением ждем, каким образом Россия объяснит собственно эскалацию данной ситуации", – заявила Никки Хейли.

По словам американского дипломата, ужасающее нарушение территориальной целостности Украины показало схему действий РФ после аннексии Крыма.

"Мы стали свидетелями еще одной непродуманной эскалации со стороны России. Что произошло? Украинские корабли вышло из одного порта Украины, направляясь в другой порт Украины единственным доступным маршрутом. Россия решила предотвратить проход кораблей, они открыли огонь и даже пошли на таран. ... Это злостное действие которое международное сообщество должно осудить и ни в коем случае не должно принимать", – заявила Никки Хейли.

Она напомнила, что США сохранят санкции против России за аннексию Крыма. "Эскалация такого рода только ухудшит отношения", – сказала американский дипломат.

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"России известно, что по существу их позиция слаба. Поэтому они пытаются играть на процедуре, а потом изображать из себя жертву", – сказано в заявлении и.о. представителя Британии Джонатана Аллена на заседании Совета безопасности ООН – "Продолжается попрание суверенитета Украины и принципов, на которых действует ООН".

Британцы предполагают, что Крымский мост и усложнение судоходства в Азовском море призвано ослабить украинскую экономику.

"Необходимо открыть свободный проход по Керченскому проливу. Мы видели эту игру прежде. РФ хочет закрепить свою аннексию Крыма и по той же схеме захватить Азовское море. Россия намерена усиливать напряженность в Азовском море и по собственному же признанию открыла огонь по украинским морякам. Это не действия страны, которая поддерживает уставы ООН", – подчеркнул британский постпред.

Также Британия предостерегла международное сообщество от политики молчаливого согласия, из-за которой Россия получает шанс "навязать новую реальность".

ФРАНЦИЯ. На заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делатр выступил по вопросу агрессии России в Азовском море от своей страны и Германии как участниц переговоров в нормандском формате.

Он обратил внимание, что случившиеся на выходных события "подчеркивают нестабильность региона". Он указал, что российские власти признали, что открыли огонь по украинским морякам. "Ничто, по нашему мнению, не оправдывает такое применение силы", – заметил Делатр.

"Мы выражаем глубокую озабоченность и призываем стороны обеспечить сдержанность. Франция призывает Россию восстановить и соблюдать законность судоходства на этой территории, освободить украинских моряков и суда", – подытожил постпред Франции в ООН.

ПОЛЬША. Объяснения, предоставленные представителем России в Совбезе ООН Дмитрием Полянским в связи с инцидентом в Азовском море, где 25 ноября были атакованы три корабля ВМС Украины, а также взяты в плен 24 украинских моряка, демонстрируют слабую позицию Кремля и являются вызовом Совету Безопасности ООН. Такое заявление сделала представитель Польши Иоанна Вронецка на экстренном заседании Совбеза, созванном из-за случившегося, выразив солидарность с выступившим перед ним представителем Великобритании.

"Россия в очередной раз проявила неуважение к международному праву и предала еще одно измерение конфликту в Украине", – сказала она.

Вронецка напомнила, что РФ уже в течение долгого времени препятствовала свободному проходу украинских судов через Керченский пролив, нанося удар по экономике Украины.

"После агрессии в отношении Грузии, оккупации Крыма, подпитки конфликта на Донбассе, строительства Керченского моста, фарса с выборами на оккупированной территории Донбасса мы решительно осуждаем действия России", – заявила дипломат.

Нападая на украинские корабли, Россия преследует одну цель – "дестабилизировать ситуацию в Украине", уверена она.

"Мы призываем ООН проявить должное внимание к этому конфликту. Мы не можем игнорировать этот вопрос только из-за одного постоянного члена Совбеза ООН", – резюмировала Иоанна Вронецка.

Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове, которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Как сообщалось, на этом фоне в ночь на 26 ноября СНБО принял решение о введении военного положения в Украине. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Позже президент Петр Порошенко ввел это решение в действие.

Кроме того, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту утвердить указ президента.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".