МИД о решение суда РФ по Сущенко: "Незаконное и политическое решение"

Сегодня, 13:17

Сегодня по украинцу в Москве состоялось заседание Верховного суда России, но ему оно не помогло

Роман Сущенко. Фото: Twitter/mariana_betsa
Роман Сущенко. Фото: Twitter/mariana_betsa

Киев возмущен решением Верховного суда России о признании законным "приговора" для украинского политзаключенного Романа Сущенко, которому ранее дали 12 лет тюрьмы.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что Киев выражает протест на незаконное решение российского правосудия.

"Иллюзий относительно "приговора" журналисту Роману Сущенку не было. Незаконное и политическое решение. Выражаем протест РФ, боремся дальше", – написала она.

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Как сообщалось, сегодня Верховный суд РФ подтвердил законность "приговора" Московским городским судом украинскому политзаключенному Роману Сущенко.

Напомним, 4 июня Московский городской суд вынес жесткий приговор для Сущенко в виде 12 лет тюрьмы. Отметим, что российское гособвинение считает доказанной вину в "шпионаже" украинского журналиста и изначально просило суд приговорить его к 14 годам колонии строгого режима.

Сайт "Сегодня" также писал, как на приговор отреагировали в Украине. Представители украинской власти назвали этот процесс судилищем, которое не имеет ничего общего с законом, и считают, что это приговор не только украинцу, но гвоздь в крышку гроба Кремля.

Как известно, парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве еще в сентябре 2016 года. Сущенко обвинили в "шпионаже", а в ФСБ РФ заявили, что Сущенко якобы является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.
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Источник:

"Сегодня"

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