Обстрелять центр Киева из минометов: Луценко рассказал о планах Савченко

Сегодня, 13:48

В результате этой бомбардировки могла пострадать не только Верховная Рада, но и простые люди, считает генпрокурор

Миномет. Фото: скриншот
Миномет. Фото: скриншот

У Генеральной прокуратуры есть доказательства того, что злоумышленники планировали атаковать центр Киева из минометов с Труханового острова или с баржи на Днепре. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, озвучивая доказательства причастности нардепа Надежды Савченко к подготовке теракта.

По его словам, в результате этой бомбардировки могла пострадать не только Верховная Рада, но и простые люди.

"На сегодняшний день достоверно установлено из показаний свидетелей, что злоумышленники планировали установить гранатометы или на Трухановом острове, или на барже с Днепра и обстрелять центр Киева. Как вы понимаете, не прицельно. Кто при этом пострадал бы больше – депутаты или простые украинцы, которые здесь находятся, живут, работают, – ответ очевиден", – заявил Луценко.

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Он добавил, что готовился теракт для свержения украинского государства и за это виновные должны понести ответственность.

Как заявлял сегодня на заседании Регламентного комитета генпрокурор, Савченко пыталась привлечь к нападению на органы власти офицеров ВСУ, а конкретно 8-го полка спецназа. Он назвал фамилии военнослужащих, к которым обратилась нардеп.

Также Луценко рассказал, что Савченко и Рубан через главаря "ДНР" получали оружие из России. По его словам, они достигли договоренности с главарем террористической организации "ДНР" Александром Захарченко по поставкам оружия для проведения теракта.
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Источник:

УНИАН

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