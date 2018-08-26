"Пример силы у мужества": как в Украине восприняли смерть Маккейна

Украинские политики и простые украинцы в шоке от печальных новостей из-за океана – в США умер сенатор Джон Маккейн от рака, которого называют большим другом Украины.

Отметим, что еще вчера было заявление, что Маккейн решил больше не бороться с раком. Со своей сильной волей Маккейн принял решение не продолжать в дальнейшем лечение, отметили члены семьи сенатора.

Маккейн на Майдане (2014 год). Фото: facebook.com/petroporoshenko

Что говорят политики в Украине

Президент Украины Петр Порошенко: "Печальная новость для всего украинского народа. Мы никогда не забудем его неоценимый вклад в развитие демократии и свободы в Украине и поддержку нашего государства. Сенатор был вместе с украинцами на Майдане и поддерживал дух украинских военных в Донбассе".

Премьер-министр Владимир Гройсман: "Вы были настоящим нашим другом и примером принципиального политика. Украина вас будет не хватать. Покойся с миром, сенатор Маккейн".

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко вспомнила, как американский политик поддерживал украинцев на Майдане и ездил с Порошенко на Донбасс. Она назвала харизматичным и крутым политиком

"Личность. Нам повезло несколько раз видеться и общаться. В дни Майдана мы с последнего этажа Дома профсоюзов смотрели на тысячи огоньков, которые держали в руках украинцы под выступление Вакарчука. "Я не сдамся без боя! ", "Все будет хорошо" – переводили ему слова, сражавшихся тогда в сердцах миллионов. Он был на фронте 31 декабря 2016, когда большинство украинских политиков не бывали там ни разу, он, вместе с президентом Порошенко, поехал поддержать воинов в самое пекло (на Донбасс) и пожелать победы. Он увлекался украинским солдатами и справедливо называл их героями. Он верил в Украине и искренне нас поддерживал. Спасибо, что вы были рядом с Украиной в самые тяжелые минуты. Спасибо", – написала она.

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк заявил, что Украине очень будет не хватать сенатора.

"Не верится, что Джон Маккейн ушел. Такие люди не умирают. Наш большой и честный друг. Он не боялся жить, не боялся любви, не боялся ненависти. Джон Маккейн верил в правду и презирал компромиссы с ней. Такие характеры формируют эпохи. Такие люди способны удержать мир. Они более прочные, чем камень. Они являются примером веры. Наша свобода осуществилась, потому что с нами бок о бок стали такие гиганты, как Джон Маккейн. Вас остро будет не хватать, сенатор", – написал политик.

Министр иностранных дел Павел Климкин: "В Украине много друзей, но Джона Маккейна никем не заменить. Добро и принципы – без компромиссов: его жизнь стала примером для всех нас".

Красиво охарактеризовала американского политика пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, вспомнив слова Маккейна десятилетней давности.

"2008 год. Маккейн боролся за президентский пост с Бараком Обамой. Женщина: "Я не доверяю Обаме. Он араб". Маккейн: "Нет, мэм. Он порядочный человек, гражданин и семьянин", – написала она в Facebook.

Информационные войска Украины метко подметили, что мир не будет так скорбеть, когда умрет президент России Владимир Путин.

"Ушел из жизни Маккейн. Он прожил жизнь так, что сейчас о нем скорбит весь цивилизованный мир. Когда умрет Путин, весь цивилизованный мир вздохнет с облегчением, а скорбеть будут только отморозки типа Ына или Асада. Вот такая разница между Человеком и подлой КГБшной "молью", – говорится в сообщении.

Как отреагировали с соцсетях

Как известно, в июле прошлого года Дж.Маккейн объявил, что у него диагностировали глиобластому в четвертой стадии. Сенатора, которому на тот момент исполнилось 80 лет, прооперировали, после чего он продолжил реабилитацию у себя дома в Аризоне.

Сам политик еще в прошлом году утверждал, что в борьбе с раком врачи дают ему "очень плохой прогноз". Он отметил, что у него есть "чувство страха того, что произойдет", но благодарен за то, что прожил "замечательную жизнь".

Джон Сидни Маккейн родился 29 августа 1936 года. Он представлял в Сенате США штат Аризона, в 2016 году его переизбрали на шестой срок. В 2008 году Маккейн баллотировался в президенты от Республиканской партии. Также он известен жесткой политикой в отношении России, против которой призывал к новым и новым санкциям, и действующего президента США Дональда Трампа.

В то же время общеизвестно, что Маккейн является одним из главных друзей Украины США. Он не раз высказывался в поддержку нашей страны, призывал оказать помощь в борьбе с российской агрессией и вступался за Украину в вопросе предоставления летального оружия.