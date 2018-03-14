Путин в оккупированном Крыму пошел по стопам Медведева: "Всех крепко-крепко обнимаю"

Сегодня, 20:41

По его словам, на незаконном референдуме в 2014 году жители Крыма якобы показали настоящую демократию

фото AFP
фото AFP

Президент РФ Владимир Путин наобещал жителям оккупированного Севастополя развитие города во время выступления на митинге в честь захвата полуострова.

"Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в родной дом, в дом нашей общей родины. Вы своим решением "восстановили историческую справедливость", которая была нарушена еще в советские времена, когда Крым и Севастополь незаконно даже по советским законам был отторгнут от РСФСР", – цинично заявил Путин.

По его словам, на незаконном референдуме в 2014 году жители Крыма якобы показали настоящую демократию.

"Нам еще очень много нужно будет сделать для развития и Севастополя, и Крыма в целом. Это все вещи долгосрочного характера. Но мы их делаем, будем делать и обязательно все сделаем. Когда мы вместе – мы огромная сила, способная решать самые сложные задачи! Я вас всех крепко-крепко обнимаю", – наобещал Путин.

На заявление Путина блогер Je Suis Korobkov написал, что это напоминает слова премьера РФ Дмитрия Медведева о деньгах.

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"Что-то сразу вспомнилось "Денег нет, но вы держитесь тут", – иронизирует блогер.

Напомним, кроме визита в Крым, совершаемого в рамках рабочей поездки, Путин посетит и другие регионы Южного федерального округа – Краснодарский край и Севастополь.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко резко отреагировал на визит Путина на полуостров. Глава украинского государства назвал его приезд очень опасной провокацией накануне президентских выборов.
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Источник:

"Сегодня"

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