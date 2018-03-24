"Теория управляемого хаоса": Порошенко рассказал, как Россия смещала эпицентр гибридной войны в Киев

Россия пытается переместить эпицентр гибридной войны в столицу Украины, заявил президент Петр Порошенко в ходе мероприятий по случаю дня Службы безопасности Украины в субботу, 24 марта, в Киевской области.

"Чем меньше стрельб в зоне боевых действий, тем больше активность врага в тылу. Агрессор настойчиво пытается сместить эпицентр гибридной войны как можно ближе к сердцу Украины, а сердце – это наша древняя столица, красавец Киев", – сказал он.

Финансируемые из России силы готовили в Украине госпереворот в интересах агрессора, используя так называемую "теорию управляемого хаоса", отметил президент.

Ранее президент заявил, что Украина выбралась из той пропасти, в которую ее загнала Россия, хотя и нанесла Украине огромные убытки.

Украинская экономика потеряла почти 100 миллиардов долларов из-за оккупации Россией Крыма и войны на Донбассе.

Как сообщалось, Порошенко намерен в ближайшее время инициировать внесение изменений в Конституцию для закрепления стратегии страны на евроатлантическую интеграцию.