Военное положение и перекрытая граница: как в Украину из России смогут попадать ДРГ и шпионы

Запрет на въезд для мужчин с гражданством России в возрасте от 16 до 60 лет на территорию Украины после введения военного положения является несколько половинчатым шагом нашей Погранслужбы.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Решение о перекрытии границы принято не в полном объеме, потому что и женщины могут быть военнообязанными, в том числе и сотрудниками спецслужб, и даже бойцами спецназа. На сегодня гендерное право позволяет это, и его используют многие государства для набора в спецслужбы женщин. Что касается вопроса введения ограничения в виде запрета на пересечения границы, то если у нас военное положение, нужно закрывать государственную границу по всему периметру. Страна переходит на "военные рельсы", поэтому пограничный контроль должен быть максимально усилен. В этом контексте нужно говорить о качестве написания указа. В решении о введении военного положения должны были четко выписать, какие именно вводятся ограничения на период ВП, и тогда не будет ни своевольных приказов, а у наших граждан не будет сомнений. Люди в таком случае читали бы указ, в котором четко прописано, допустим, ограничить въезд гражданам иностранных государств таких-то категорий и расписать их по пунктам за исключением, например, граждан Европейского Союза или еще кого-то. Можно было бы и европейцам кому-то запретить въезд в Украину. Указ должен содержать всю исчерпывающую информацию о том, какие меры применяются в государстве во время ВП. К сожалению, у нас начинается обычная ситуация, когда каждый начинает принимать какие-то свои решения по типу "этих пустим, тех не пустим", – отметил он.

Военный эксперт добавил, что отсутствие запрета на въезд в Украину россиянкам может тоже нести серьезные угрозы для национальной безопасности.

"В свое время у ливийского лидера Муаммара Каддафи личная охрана состояла из 100% женщин от 18 до 35 лет. Среди его телохранителей не было ни одного мужчины. За время правления никто не смог организовать на него ни одного удачного покушения, даже американцы. Поэтому, допустим, если въедет в Украину на автобусе "туристическая группа" с женщинами, то есть риск, что потом она начнет на нашей территории, образно говоря, резать головы, подрывать объекты и т.д.", – аргументировал Жданов.

Комментируя риск проникновения в Украину россиян-мужчин в возрасте свыше 60 лет, которые могут быть сотрудниками российских спецслужб и которых Кремль может засылать для реализации на украинской территории диверсионных или агентурных задач, военный эксперт объяснил, что их перемещение должно четко отслеживаться СБУ, в частности, работниками украинской контрразведки.

"Обычно рамки ограничений вводятся в соответствии с нормами и законами, существующими в сопредельном государстве. Если в РФ до 60 лет мобилизационный возраст, то, как правило, рамки ограничиваются этим. Что касается сотрудников спецслужб РФ и ее разведки, то тут должна сработать СБУ, наша контрразведка. В этом плане и не должны вводиться какие-то возрастные ограничения. Наши сотрудники спецслужб должны работать в этом направлении, через агентурную сеть "вычислять" агентов, выявлять их здесь, в частности, на пограничном контроле. А дальше, может, есть целесообразность запустить такое лицо и посмотреть, с кем оно будет контактировать и общаться, чтобы задержать такого агента потом и депортировать, если у него есть иммунитет. А если нет – привлечь к суду за шпионскую деятельность. В этом контексте нельзя вообще махать шашкой, тут идет тонкая специфическая борьба со шпионажем", – подчеркнул он.

Ранее глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал на совещании у главы государства заявлял, что в пунктах пропуска осуществляются усиленные меры контроля. "Прежде всего, в отношении граждан Российской Федерации. Не пропускаются граждане РФ в возрасте от 16 до 60 лет мужского пола", – сообщал он.

В свою очередь президент Петр Порошенко отмечал, что эти меры должны помешать России формировать отряды частных армий на украинской территории.

"Я бы усилил требования к регистрации (граждан РФ. – Ред.), особенно в областях, в которых введено военное положение. Еще раз: мужской пол с 16 до 60 лет, применяются ограничения, кроме гуманитарных случаев, которые будут четко выписаны в инструкции", – подчеркивал глава государства.

Напомним, накануне в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что в связи с военным положением пересекать административную границу с оккупированным Крымом теперь могут только граждане Украины.

26 ноября Верховная Рада ввела военное положение в ответ на атаку России на украинские военные корабли.