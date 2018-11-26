Введение военного положения и ослабление курса гривни: итоги дня

ОБЩЕСТВО

16 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Открыто уголовное производство по факту агрессии России против украинских судов в Азовском море. Вооруженные силы и личный состав Службы безопасности Украины приведены в полную боевую готовность. На усиленный режим несения службы перешли сотрудники Нацполиции и Госпогранслужбы.

По состоянию на утро понедельника, 26 ноября на границах Украины со странами Евросоюза и Беларусью осложнено движение через пункты пропуска – из-за протестной акции владельцев автомобилей на еврономерах. Об этом сообщила Государственная пограничная служба. По состоянию на 08:00 был затруднен проезд через 11 пунктов пропуска, 8 из которых – на границе с Польшей. Протестующие частично или полностью перекрывают движение на дорогах.

9 случаев заболевания дифтерией (в том числе 3 детей и 6 взрослых) и 17 случаев заболевания столбняком (5 детей и 12 взрослых) зарегистрировано за 10 месяцев 2018 года в Украине.

Повысить на 15,9–19,8% планирует Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), тарифы на тепло для населения для первых шести производителей теплоэнергии в соответствии с новой ценой на газ, повышенной правительством с 1 ноября на 23,5%. Новые тарифы намечено утвердить для КП "Винницагортеплоэнерго", КП "Гортепловодоэнерго" города Камянец-Подольский, ООО "Ривнетеплоэнерго", ГКП "Хмельницктеплокоммунэнерго", КПТС "Черкассытеплокоммунэнерго" и ЧАО "Черкасское химволокно".

Уже три года с 26 ноября 2015 года Нафтогаз Украины" не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая ресурс исключительно на западной границе страны.

Около 300 следователей Государственного бюро расследований во вторник, 27 ноября, торжественно примут присягу. В этот же день Бюро начнет работать над первыми уголовными делами. Среди новых кадров ГБР – около 100 следователей центрального аппарата и около 200 сотрудников территориальных управлений. Все они успешно прошли собеседования, специальные проверки, в том числе проверку на добропорядочность и непричастность к коррупции, а также психофизиологическое исследование на полиграфе.

Будет запущен уже до конца 2018 года международный аэропорт "Ужгород" на границе со Словакией, заявил Президент Петр Порошенко.

ЭКОНОМИКА

Ослабил на 10 копеек до 27,9 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 27 ноября по сравнению с предыдущим банковским днем, 26 ноября.

Увеличила на 26,7% Государственная фискальная служба сбор единого социального взноса, или на 38,8 млрд грн – до 183,8 млрд грн в январе-октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

69% участников рынка считает удовлетворительным нынешнее состояние финансовой системы и не ожидает его изменения в ближайшие полгода. Об этом свидетельствуют результаты опроса о системных рисках финансового сектора, проведенного Национальным банком в ноябре. 12% респондентов оценили текущее состояние финансового сектора как хорошее. При этом 73% убеждены, что в ближайшие полгода состояние финансового сектора не изменится, 15% – что улучшится. В мае улучшения состояния финсектора ожидали 35% респондентов.

Почти на 3 млрд грн Государственная фискальная служба задержала выплату возврата НДС крупным экспортерам зерна за октябрь 2018 года, сообщил президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев: "Прошлый сезон – это первый год, который мы отработали в идеальных условиях, когда нам возмещали весь НДС. Сейчас уже третий месяц подряд, когда налоговая не возмещает НДС месяц в месяц, как положено. Пошли существенные задержки".

Увеличила на 3% Украина в январе-сентябре текущего года экспорт масличных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,3 млрд долл. Об этом сообщили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики". Лидирующую позицию по объемам экспорта занял рапс – этой культуры на внешние рынки было поставлено 1,7 млн тонн на сумму 698 млн долл. Сои было экспортировано 1,5 млн тонн на сумму 600 млн долл., а семян подсолнечника – 25 тыс. тонн на сумму 13 млн долл. Около 60% продукции этой группы закупили страны ЕС. Крупнейшим импортером украинских масличных стала Германия, которая закупила их на 191 млн долл. При этом ее доля в общем экспорте этой украинской продукции составила 14%.

МИР

26 ноября арбитражный суд в Париже принял решение удовлетворить требование о компенсации убытков Ощадбанка (Киев), причиненных в результате аннексии Россией Крыма. Сумма возмещения составит 1,3 млрд долл. плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации, – говорится в сообщении.

Лидеры 27 стран-участниц ЕС одобрили сделку о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях между ЕС и Великобританией. Евросовет постановил обеспечить вступление в силу соглашения 30 марта 2019 года.

Между Италией и Евросоюзом развернулся конфликт Брюссель отказывается принять бюджет нового итальянского правительства, который наращивает расходы, дефицит и госдолг. "Мы не отступим. Мы не тратим деньги просто так. Идея в том, чтобы экономика Италии росла", — сказал вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Против страны запущена дисциплинарная процедура с целью вынудить Рим сократить дефицит бюджета.

Около 500 человек из каравана мигрантов предприняли попытку штурма заградительных сооружений на границе Мексики и США. В сотрудников Таможенно-пограничной службы США полетели подручные предметы, в ответ был применен слезоточивый газ.