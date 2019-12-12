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"А если Крым – 100 раз готов пожать": Зеленский признал, что пожал руку Путину

12 декабря, 23:55

Президент Украины готов и снова пожать руку российскому президенту

Фото: Reuters/Charles Platiau/Pool

Фото: Reuters/Charles Platiau/Pool

Владимир Зеленский рассказал, что пожал руку президенту РФ Владимиру Путину и что готов сделать это еще много раз, если это поможет возвращению украинских территорий и пленных.

"А как можно по-другому встречаться на высшем уровне? Как без этого начинать диалог, о чем-либо договариваться? А самое главное – решать вопрос? Мне кажется, что в целом мы многое решили, а результат этих решений мы увидим уже к концу года", – заявил глава государства в эфире ток-шоу "Право на владу".

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По словам Зеленского, сегодняшняя власть Украины готова строить диалог с российской властью, потому что мы желаем прекратить войну на Донбассе.

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"Если завтра вернут землю, Донбасс, я могу 10 раз пожать руку. А если Крым – 100 раз готов пожать. Готов на все вещи ради результата", – заявил Зеленский.

Напомним, в рамках "нормандского саммита" Зеленский провел встречу с Путиным тет-а-тет. О границе и выведении российских войск они не договорились.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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