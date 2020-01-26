"А почему тогда нет денег?": Трамп очень удивился, узнав, что у Украины есть нефть

Американский президент не понял, почему в страну не заходят инвесторы для разработки залежей

/ Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп, против которого ведется процедура импичмента в Сенате США, обсуждал с соратниками причины, по которым у Украины нет собственных финансовых ресурсов на противостояние с Россией.

Рассуждения американского лидера об Украине зафиксированы на записи, на которой слышен предположительно голос Трампа, а также его доверенных лиц — бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые выполняли в Украине различные поручения личного адвоката Трампа Руди Джулиани. Запись была сделана в 2018 году, и появилась на YouTube-канале AP Digital Products.

Сначала Трамп заявил, что США оказывают Украине беспрецедентную поддержку, которая позволяет "продержаться" в войне с Россией. А потом поинтересовался у собеседников украинскими ресурсами.

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"У Украины есть нефть?", – спросил он.

Ему ответили, что такие запасы имеются: "Да, она первая в Европе (по залежам – ред.)".

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"Как же так получается, что если у них так много (нефти – ред.), у них нет денег? Почему компании не входят? Слишком рискованно?", – спросил глава Белого Дома.

"Да", – ответили ему собеседники. И предположили, что это может быть связано с тем фактом, что в Украине поддержкой пользовалась партия Клинтон.

Напомним, близкий соратник и помощник личного адвоката президента США Дональда Трампа, предприниматель Лев Парнас признался, что шантажировал новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. В интервью американскому телеканалу Парнас рассказал, что через неуказанного помощника передал Зеленскому требование Белого дома запустить расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена. В противном случае Вашингтон лишил бы Киев любой помощи и разорвал бы контакты с Украиной.

Ранее американские СМИ заявили: чтобы добиться восстановления уголовного преследования и, соответственно, получить компромат на своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена, Трамп заморозил финансовую помощь Украине. Это привело к началу процедуры импичмента.

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