А слуги-то кто: досье на членов команды новоизбранного президента Владимира Зеленского

Помогать рулить страной будут друзья детства и "тертые калачи"

Фото: С официального сайта Владимира Зеленского и команды.

Заслуженный юрист и завсегдатай соцсетей

Главным в своей администрации Владимир Зеленский назначил 42-летнего адвоката Андрея Богдана.

Во время президентских выборов Богдан был юридическим советником нового гаранта. О Богдане известно, что родился во Львове, получил высшее юридическое образование. Кроме того, что работал в юркомпаниях, в начале 2000-х занимал должность помощника судьи Киевского апелляционного суда. В 2007 году участвовал в парламентских выборах от блока "Наша Украина — Народная самооборона", представляя интересы блока и Виктора Ющенко в судах. Впрочем, нардепом не стал. Позднее работал на различных должностях в правительстве Юлии Тимошенко, Виктора Януковича и Николая Азарова. Весной 2014 года Андрей Богдан стал адвокатом и советником тогдашнего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского. А уже осенью 2014 года он пробует еще раз баллотироваться в парламент, в этот раз от Блока Петра Порошенко. Депутатом не стал — БПП отменил его регистрацию. Судя по соцсетям нового главы АП, он, несмотря на занятость, любит путешествовать — часто публикует фото из других стран. Не чурается Богдан и интернет-творчества — на его странице то и дело появляются мемы на злобу дня и популярные видеоролики.

Худрук, собаколюб и создатель "Сватов"

Правой рукой президента, первым помощником назначен Сергей Шефир — 55-летний худрук и сценарист "Квартала". Он является земляком президента и некоторых из "квартальщиков" — родился также в Кривом Роге. Украинцам он известен как сценарист и продюсер как минимум 15 фильмов, среди которых и "Сваты". Знакомые отзываются о нем как об очень общительном человеке. Похоже, Шефир любит собак: на его странице в соцсети есть фото сразу с четырьмя псами.

Боевой генерал, прошедший Илловайск

Отвечать за планирование военных операций теперь будет новый начальник Генштаба — 51-летний уроженец Западной Украины, генерал-лейтенант Руслан Хомчак. О нем известно, что после окончания Московского высшего командного училища проходил службу в Германии, затем в Украине командовал механизированным полком, а позднее — механизированной бригадой. В 2016—2017 гг. руководил штабом Сухопутных войск, участвовал в боях на Донбассе. Впрочем, нынешние мнения военных о Хомчаке противоречивы из-за его приказов во время военной операции под Иловайском.

"Кто-то считает его героем, а кто-то обвиняет в больших людских потерях. Истина, наверное, посередине. Хочется, чтобы Хомчак оказался выше наветов и подозрений", — сказал нам один из офицеров.

В военном ведомстве в целом позитивно, хотя и сдержанно, оценивают назначение Хомчака главой Генштаба.

"Он достаточно опытен для этой должности, хорошо проявил себя и в 8-м корпусе, где служил раньше, и в Главной инспекции, показав себя грамотным, интеллигентным, взвешенным военачальником, — сказал один из офицеров ГШ. — Это тот случай, когда, как говорится, по Сеньке шапка, и со своими ответственными задачами человек справится, мы на это надеемся".

Продюсер "Квартала" и любитель конкретики

Первым замглавы АП назначен Сергей Трофимов, который до вступления в должность был исполнительным продюсером "Студии Квартал 95".

"Он родился в Запорожье, а в "Студии Квартал 95" занимался развитием новых направлений и коммерческой деятельностью. Курировал большие проекты, например прокат полнометражного кино, — рассказали "Сегодня" коллеги Трофимова. — Считаем его конструктивным человеком. Он ориентирован на результат, любит конкретику, хороший переговорщик".

К этому добавили, что Трофимов занимается спортом, не женат.

Опытный рекламист и молодой отец

Один из самых молодых заместителей главы АП — продюсер Кирилл Тимошенко, которому недав­но исполнилось 30 лет. До своего назначения занимался съемками политической и социальной рекламы. На официальном сайте ЦИК сообщается, что в октябре 2015-го он баллотировался в Киевраду от партии "Укроп". В окружении Тимошенко говорят, что он любит путешествовать, имеет высшее образование, был беспартийным и воспитывает маленького сына. В комментарии "Сегодня" сообщил, что он — сторонник скорейшего переезда АП с улицы Банковой на новое место.

Профессор, журналист и член-корреспондент

А вот 43-летнего Руслана Стефанчука считают идеологом "команды Зе" и одним из тех, кто стоял у истоков создания партии "Слуга народа" — теперь он будет представителем Зеленского в ВР. Родился в Тернополе в семье медиков, но по их стопам не пошел, выучившись на юриста и посвятив немало времени науке. Кроме того, в студенческие годы Стефанчук играл в КВН — тогда же, по его словам, он и познакомился с Зеленским. Стефанчук долго преподавал, занимал должность завкафедрой и проректора, позднее заслужив звание профессора, доктора юридических наук и члена-корреспондента Академии правовых наук Украины. Новоиспеченный советник не обошел стороной и журналистику, часто печатаясь в научной прессе и даже возглавляя отдельные издания.

Первые шаги в политике Стефанчук начал с консультационной работы при Верховной Раде, Минобразования и Высшем специализированном суде Украины, за которую получил порядочное количество официальных грамот и благодарностей. Кроме того, некоторое время юрист был советником первого вице-премьера Степана Кубива. На своей новой должности на плечи Стефанчука ляжет реформа правовых институтов и работа над законопроектами.

Закадычный друг и сосед гаранта

Бороться с коррупцией и преступностью в стране теперь будет 45-летний бизнесмен Иван Баканов. Новый первый замглавы СБУ родом из Кривого Рога, как и Зеленский, — с ним Баканов жил в одном доме, вместе учился и дружил с детства. Получил образование юриста, в последние годы возглавлял "Квартал 95", а позднее и партию "Слуга народа". Источники "Сегодня" утверждают, что к мнению Баканова в команде Зеленского прислушиваются, а сам президент ему очень доверяет.

Опытный политик и борец с коррупцией

Руслан Рябошапка, уроженец Одесчины — один из самых опытных политиков команды нового президента, назначен заместителем главы АП. Из своих 42 лет в политике он уже 21 год, а его послужной список действительно впечатляет. В 1998-м, только получив юридическое образование, он сразу же пошел работать в Минюст: начал с должности консультанта и за достаточно короткий срок сумел добраться до более высоких назначений.

Примерно с 2003 года Рябошапка занялся борьбой с коррупцией, а уже в 2010-м возглавил Бюро антикорполитики в рамках тогдашней АП — Секретариата президента. После ликвидации ведомства политик подался на работу в одну из структур Кабмина, а потом в известную неправительственную антикоррупционную организацию Transparency International.

После Майдана Рябошапка стал замминистра юстиции. Через пару лет его избрали членом Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, но там политик продержался недолго: в июле 2017 года он подал в отставку, заявив, что агентство не эффективно и его нужно реорганизовать. Став советником Зеленского, Рябошапка заявлял, что продолжит заниматься антикоррупционной политикой.

Напомним, "Сегодня" продолжают следить за всеми кадровыми назначениями нового президента Украины: Команда Зеленского: кого и на какие должности назначил президент

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