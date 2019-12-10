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"А у нас в квартире газ! А у вас?": Путин на пресс-конференции "поторговался" с Зеленским

10 декабря, 10:35

Газовые переговоры пришли к тому, что Москва и Киев продолжат договариваться

Скриншот

Скриншот

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В целом "нормандские переговоры" по газу пришли к тому, чтобы продолжать договариваться. Однако на пресс-конференции по итогам встречи в Париже президент Владимир Путин снова начал торговаться и предлагать Украине более дешевый газ.

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, на четырехсторонней "нормандской встрече" газовые вопросы не поднимались, а во время "двухсторонки" с Путиным говорили об этом.

"Это первое обсуждение этого вопроса, и не много опыта у меня в этих вопросах. Вы знаете, это только называлось двусторонней встречей, и у нас там по семь человек было с каждой стороны. Мы начали обсуждать этот вопрос, и, мне кажется, что вопрос сдвигается с мертвой точки, и теперь наши советники уже будут вести работу, обсуждая форматы и детали транзита газа в Европу, поскольку это вопрос, который важен для всех, как для Украины, так и для энергетической безопасности Европы. Следовательно, я думаю, что в этой области мы сделали важный шаг вперед", – сказал Зеленский.

В свою очередь президент РФ Путин ответил на слова Зеленского детским стишком и начал торговаться, предлагая меньшую цену на газ.

"Помните известный детский стишок: "А у нас в квартире газ! А у вас?". И у вас есть, и будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25 процентов, чем сегодня получает конечный потребитель, прежде всего промышленный потребитель. Потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан дотируется, и мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены. Это обыкновенная экономическая логика", – сказал президент РФ.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский прокомментировал "нормандские переговоры" о газе. По его словам, украинская сторона настаивала на 10-летнем контракте по транзиту газа, а российская – на годичном.

В свою очередь исполнительный директор компании "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко заявил, что переговоры российской и украинской делегаций не обнулили взаимные судебные претензии России и Украины по газовым вопросам.

"Наоборот, мы аргументировано пояснили, почему наша позиция относительно необходимости выполнения арбитражей является действительно законной, и почему решение арбитражей является окончательным и обязательным для исполнения", – сказал он.

Видео: Громадське телебачення

Напомним, 9 декабря в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки", а итоговая пресс-конференция началась ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться по обмену пленными, новому перемирии на Донбассе и по следующей "нормандской встрече". Читайте подробней, о чем удалось договориться по итогам саммита "Нормандской четверки".

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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газ Владимир Зеленский Нормандская четверка Владимир Путин транзит газа

Источник: Сегодня

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