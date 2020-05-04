"Абсолютно здоров": Новинский поборол COVID-19

Народный депутат Вадим Новинский излечился от коронавируса COVID-19 и на сегодняшний день – абсолютно здоров.

"Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. После проведенного обследования вывод врачей однозначен: я абсолютно здоров", - написал он на своей странице в Facebook в понедельник вечером.

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Также он поблагодарил всех за поддержку и пожелал скорейшего выздоровления всем, кто также заболел и сегодня борется с коронавирусом.

Напомним, о том, что народный депутат Вадим Новинский заразился коронавирусом и присоединился к списку инфицированных нардепов,стало известно 15 апреля.По его словам, он решил пройти тестирование на COVID-19после контактов с уже зараженными людьми, и первый тест дал положительный результат.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно медики шести областей получили от Фонда Новинского современные средства биозащиты. Также в ближайшее время в медицинские лаборатории будут доставлены 100 тысяч тестов для выявления коронавируса.

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