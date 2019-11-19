"Абсолютный бред": адвокат указал на странный момент в подозрении Порошенко

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Готовящееся подозрение пятому президенту Украины (2014-2019 гг.) Петру Порошенко адвокат Игорь Головань назвал бредом и объяснил, почему политик не может подпадать под статью 109 Уголовного кодекса о насильственном свержении власти. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

По его словам, Порошенко, будучи президентом, не мог призывать к свержению самого себя – это та статья, которую ему инкриминируют.

"Статья 109 Уголовного кодекса – действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти – в части 3 говорит о действиях, предусмотренных частью 2, а в ней речь идет о публичных призывах к насильственной смене власти. То есть ГБР считает, что пятый президент публично призывал к свержению самого себя, что является абсолютным бредом", – сказал Головань.

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Кроме того, он обратился в Госбюро расследований для привлечения к уголовной ответственности следователей ГБР за то, что они "привлекли к уголовной ответственности заведомо невиновного человека". По его словам, суд зарегистрировал четыре уголовных производства.

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"Вчера мы получили подтверждение от Генеральной прокуратуры Украины о том, что во исполнение определения Печерского районного суда Киева были зарегистрированы уголовные производства по факту возможного нарушения тайны переписки и телефонных разговоров… разглашения данных досудебного расследования, совершенных должностными лицами ГБР, по факту возможного получения неправомерной выгоды руководителем ГБР за влияние на принятие решения по факту незаконного сбора и распространения информации", – сказал адвокат.

Как сообщали новости "Сегодня", 18 ноября Госбюро расследований передало в Генпрокуратуру проект подозрения относительно Порошенко и проект представления на привлечение его к уголовной ответственности. В то ж время генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что действительно в ГПУ эти материалы есть, они отрабатываются соответствующими структурными подразделениями и в ближайшее время будет принято процессуальное решение. Читайте подробней, что инкриминируют Порошенко.

В свою очередь сам Петр Порошенко прокомментировал дело ГБР. Лидер "Европейской солидарности" даже отменил несколько международных встреч и вернулся в Украину в связи с возможным объявлением ему подозрения.

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