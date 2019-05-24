Администрация президента переезжает: у Зеленского раскрыли нюансы
Замглавы администрации рассказал о деталях, которые будут соблюдаться при переезде на новое место
У президента Украины Владимира Зеленского рассматривают два варианта переезда его администрации из центра Киева, сообщает "Новое время".
Об этом изданию заявил заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко.
"Мы занимаемся этим", – сказал он.
Тимошенко отметил наличие множества нюансов, которые необходимо учитывать при перемещении президентской администрации, включая безопасность, секретность данных и их хранение.
"Сейчас прорабатываются два варианта переезда", — уточнил замглавы администрации главы государства, заверив, что вопрос переезда со столичной улицы Банковой будет решен до конца года.
Напомним, ранее "Сегодня" побывали в коридорах и некоторых кабинетах Администрации президента Украины, а председатель ее пресс-службы Андрей Жигулин провел журналистам экскурсию. Что они узнали, смотрите в видеосюжете:
Мы также писали, что нынешняя администрация решила освободить вход с Банковой – ворота теперь остаются постоянно открытыми и больше никаких документов для прохода предоставлять не нужно.
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