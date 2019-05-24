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Администрация президента переезжает: у Зеленского раскрыли нюансы

24 мая, 16:27

Замглавы администрации рассказал о деталях, которые будут соблюдаться при переезде на новое место

Администрация президента Украины. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Администрация президента Украины. Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

У президента Украины Владимира Зеленского рассматривают два варианта переезда его администрации из центра Киева, сообщает "Новое время".

Об этом изданию заявил заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко.

"Мы занимаемся этим", – сказал он.

Тимошенко отметил наличие множества нюансов, которые необходимо учитывать при перемещении президентской администрации, включая безопасность, секретность данных и их хранение.

"Сейчас прорабатываются два варианта переезда", — уточнил замглавы администрации главы государства, заверив, что вопрос переезда со столичной улицы Банковой будет решен до конца года.

Напомним, ранее "Сегодня" побывали в коридорах и некоторых кабинетах Администрации президента Украины, а председатель ее пресс-службы Андрей Жигулин провел журналистам экскурсию. Что они узнали, смотрите в видеосюжете:

Мы также писали, что нынешняя администрация решила освободить вход с Банковой – ворота теперь остаются постоянно открытыми и больше никаких документов для прохода предоставлять не нужно.

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Тег переезд, Зеленский, банковая, администрация президента

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