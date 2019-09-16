Адвокат объяснил, зачем Балуху дали российское гражданство

Фото: crimeahrg.org

Адвокат освобожденного в рамках обмена с РФ украинского активиста Владимира Балуха Дмитрий Динзе заявил, что в России активисту автоматически дали российское гражданство, чтобы ограничить доступ к нему украинских консулов.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Киеве.

"Все ребята, которые попадают в уголовную систему, так или иначе переживают пытки, унижения, различные моральные и физические страдания", - так он прокомментировал рассказ Балуха о пытках в СИЗО и колонии.

Адвокат считает перевод Балуха из керченского СИЗО в российский Торжок не случайным. По его словам, сотрудники российской Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) не раз заявляли, что активист доставляет им много хлопот, требуя соблюдать его права.

"То есть, на полуострове сотрудники ФСИН еще как-то опасаются украинских политических заключенных. Поэтому решили в центральную часть России его отправить, а там вообще, так скажем, полный беспредел. Я прекрасно знаю СИЗО Твери и торжковскую больницу, где Володя находился. Со слов всех осужденных и арестованных, там пыточные условия. Володя попал под пресс этих условий, и с ним сотрудники ФСИН делали всё, что заблагорассудиться", – сообщил адвокат.

Динзе отметил, что такие действия могут совершаться только с одобрения высших силовых структур, а именно спецслужб и определенных должностных лиц, которые курируют подобные политические дела.

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Адвокат также прокомментировал предоставление Балуху гражданства РФ.

"Он стал гражданином России исключительно в торжокской колонии. Там сказали, что ему выдали российский паспорт и выдали ему все соответствующие документы", – сказал адвокат.

По его словам, это сделали для того, чтобы политзаключенных не могли посещать украинские консулы.

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"Потому что консулы приходят в места лишения свободы к каждому гражданину Украины в России. Балух был достаточно медийной персоной, и он просил консула. Они ничего лучше не придумали в этой ситуации, как обрезать нить общения. Потому что мы как адвокаты связаны определенными юридическими процедурами, а консул связан дипломатическими процедурами, и по дипломатической линии консульство в случае каких-то нарушений прав гражданина Украины реагировало – нотами, письмами и другими вещами. Поэтому граждан, которые "приезжали" из Крыма, автоматом наделяли российским гражданством", – пояснил адвокат.

Напомним, что адвокаты украинского активиста Владимира Балуха, который был освобожден в ходе масштабного обмена пленниками, намерены продолжать обжалование "приговора" российского суда. Как заявила адвокат украинца Ольга Динзе, обжалование будет продолжаться в кассационном порядке.

Напомним, на днях украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказывала, что уже ведутся переговоры относительно последующих освобождений захваченных Россией украинцев, которые находятся на российской территории и во временно оккупированном Крыму. Кроме того, она рассказала, сколько еще украинцев в списках на освобождение.

В свою очередь в Москве предлагают Киеву заключить соглашение для дальнейшего обмена пленными. В офисе российского омбудсмена считают, что Украина и РФ могла бы заключить соглашение, которое позволило бы на паритетных началах прекращать в отношении граждан обеих стран уголовное преследование.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Подробней смотрите в сюжете:

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