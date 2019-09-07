Адвокат рассказал, кого Россия вернет Украине

Процесс обмена пленными в формате "35 на 35" уже начался

В плену. Ребятам стало чуть легче общаться друг с другом

Россия вернет Украине всех украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Об этом сообщил руководитель группы адвокатов Николай Полозов.

"Украине будут выданы все 24 моряка, включая сотрудников СБУ", – сказал он.

Напомним, во время инцидента в Керченском проливе, Россией были захвачены:

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Юрий Будзыло

Вячеслав Зинченко

Андрей Опрыско

Сергей Цибизов

Андрей Артеменко

Владимир Терещенко

Евгений Семидоцкий

Виктор Безпальченко

Андрей Шевченко

Владимир Варимез

Михаил Власюк

Богдан Головаш

Сергей Чулиба

Олег Мельничук

Богдан Небылица

Владислав Костишин

Сергей Попов

Юрий Безъязычный

Роман Мокряк

Андрей Эйдер

Василий Сорока

Андрей Драч

Владимир Лисовой

Денис Гриценко

Кроме того, как рассказал адвокат Марк Фейгин, кроме 24 моряков, Украине должны передать и 11 осужденных украинцев: Олега Сенцова, Романа Сущенко, Евгений и Артур Пановы, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Павла Гриба, Алексея Сизонович, Владимира Балуха, Эдема Бекирова.

Напомним, Украина и Россия наконец-то начали процесс обмена удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В число обмениваемых с российской стороны вошли пленные украинские моряки и политзаключенные, незаконно удерживаемые Кремлем за решеткой. В ответ Киев выдал Москве лиц, осужденных по статьям о дезертирстве, подозреваемых в госизмене и терроризме.

Новости "Сегодня" внимательно следят за происходящим, готовят спецвыпуски и делают прямые включения с места события. Все подробности обмена читайте в материале "Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео".

Кроме того, смотрите на на сайте "Сегодня" онлайн-трансляцию обмена.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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