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Адвокат рассказал, кого Россия вернет Украине

7 сентября, 12:48

Процесс обмена пленными в формате "35 на 35" уже начался

В плену. Ребятам стало чуть легче общаться друг с другом

В плену. Ребятам стало чуть легче общаться друг с другом

Россия вернет Украине всех украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Об этом сообщил руководитель группы адвокатов Николай Полозов.

"Украине будут выданы все 24 моряка, включая сотрудников СБУ", – сказал он.

Напомним, во время инцидента в Керченском проливе, Россией были захвачены:

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  • Юрий Будзыло
  • Вячеслав Зинченко
  • Андрей Опрыско
  • Сергей Цибизов
  • Андрей Артеменко
  • Владимир Терещенко
  • Евгений Семидоцкий
  • Виктор Безпальченко
  • Андрей Шевченко
  • Владимир Варимез
  • Михаил Власюк
  • Богдан Головаш
  • Сергей Чулиба
  • Олег Мельничук
  • Богдан Небылица
  • Владислав Костишин
  • Сергей Попов
  • Юрий Безъязычный
  • Роман Мокряк
  • Андрей Эйдер
  • Василий Сорока
  • Андрей Драч
  • Владимир Лисовой
  • Денис Гриценко

Кроме того, как рассказал адвокат Марк Фейгин, кроме 24 моряков, Украине должны передать и 11 осужденных украинцев: Олега Сенцова, Романа Сущенко, Евгений и Артур Пановы, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Павла Гриба, Алексея Сизонович, Владимира Балуха, Эдема Бекирова.

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Обмен пленными с Россией: онлайн-трансляция

Напомним, Украина и Россия наконец-то начали процесс обмена удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В число обмениваемых с российской стороны вошли пленные украинские моряки и политзаключенные, незаконно удерживаемые Кремлем за решеткой. В ответ Киев выдал Москве лиц, осужденных по статьям о дезертирстве, подозреваемых в госизмене и терроризме.

Новости "Сегодня" внимательно следят за происходящим, готовят спецвыпуски и делают прямые включения с места события. Все подробности обмена читайте в материале "Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео".

Кроме того, смотрите на на сайте "Сегодня" онлайн-трансляцию обмена.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Россия моряки Полозов обмен пленными

Источник: Интерфакс

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