Адвокат рассказал, кого Россия вернет Украине

Россия вернет Украине всех украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Об этом сообщил руководитель группы адвокатов Николай Полозов.
"Украине будут выданы все 24 моряка, включая сотрудников СБУ", – сказал он.
Напомним, во время инцидента в Керченском проливе, Россией были захвачены:
- Юрий Будзыло
- Вячеслав Зинченко
- Андрей Опрыско
- Сергей Цибизов
- Андрей Артеменко
- Владимир Терещенко
- Евгений Семидоцкий
- Виктор Безпальченко
- Андрей Шевченко
- Владимир Варимез
- Михаил Власюк
- Богдан Головаш
- Сергей Чулиба
- Олег Мельничук
- Богдан Небылица
- Владислав Костишин
- Сергей Попов
- Юрий Безъязычный
- Роман Мокряк
- Андрей Эйдер
- Василий Сорока
- Андрей Драч
- Владимир Лисовой
- Денис Гриценко
Кроме того, как рассказал адвокат Марк Фейгин, кроме 24 моряков, Украине должны передать и 11 осужденных украинцев: Олега Сенцова, Романа Сущенко, Евгений и Артур Пановы, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Павла Гриба, Алексея Сизонович, Владимира Балуха, Эдема Бекирова.
Напомним, Украина и Россия наконец-то начали процесс обмена удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В число обмениваемых с российской стороны вошли пленные украинские моряки и политзаключенные, незаконно удерживаемые Кремлем за решеткой. В ответ Киев выдал Москве лиц, осужденных по статьям о дезертирстве, подозреваемых в госизмене и терроризме.
Новости "Сегодня" внимательно следят за происходящим, готовят спецвыпуски и делают прямые включения с места события. Все подробности обмена читайте в материале "Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео".
Кроме того, смотрите на на сайте "Сегодня" онлайн-трансляцию обмена.
Все подробности в спецтеме Обмен пленными
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