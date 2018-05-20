Адвокат рассказал о состоянии голодающей Савченко

Савченко голодает в СИЗО почти два месяца

Нардеп Надежда Савченко, которая снова наняла себе адвокатов, в СИЗО похудела на 20 килограммов за время своего голодания. Об этом сообщает "Громадське радіо" со ссылкой на нового частного адвоката Савченко Александра Шадрина.

"Ее организм уже очень истощен. Любое голодание – это серьезное испытание для любого человека. Она пьет воду, были определенные медицинские вмешательства. Я так понимаю, что какие-то препараты ей приходилось принимать", – заявил Шадрин.

По словам Шадрина, он и родные Савченко неоднократно просили ее прекратить голодовку, поскольку это может серьезно навредить ее здоровью.

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Напомним, 15 мая Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей нардепу Надежде Савченко. Так, под стражей политик пробудет до 13 июля.

Напомним, 23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте на 60 суток народного депутата Надежды Савченко, которая подозревается, среди прочего, в подготовке терактов и свержении государственной власти.

26 марта Савченко оспорила свой арест. Ее адвокат Виктор Чевгуз говорил, что Судья допустил процессуальные нарушения при вынесении решения по нардепу, однако спустя три дня Апелляционный суд не удовлетворил ходатайства защиты.

Политик подозревается в преступлениях по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованного группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществ.