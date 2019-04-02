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Адвокат рассказал о состоянии прооперированного в РФ военнопленного моряка

Сегодня, 04:14

Украинцу Василию Сороке передали письма от близких

Василий Сорока. Фото: соцсети
Василий Сорока. Фото: соцсети.
Адвокат рассказал о состоянии прооперированного в РФ военнопленного моряка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0d1/de5/5c90d1de58c48.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0d1/de5/5c90d1de58c48.jpg Политика Украинцу Василию Сороке передали письма от близких

У прооперированного украинского военнопленного моряка Василия Сороки спал отек руки.

Об этом адвокат украинца Сергей Бадамшин сообщил на своей странице в Facebook.

"1 апреля состоялись следственные действия с военнопленным моряком Василием Сорокой. По ходу следственного действия нами заявлены соответствующие ходатайства и заявления", – отметил он.

"Главная новость на сегодня – Василий идет на поправку. Отек руки наконец-то спал. Раны зажили, сегодня, после следственных действий, должны были снять швы. Но еще длительное время придется ходить с гипсом. Поэтому о восстановлении функций пока говорить преждевременно, но очень на это надеемся", – добавил адвокат.

Бадамшин также сообщил, что цензура СИЗО "Лефортово" наконец-то пропустила украинцу письма от близких.

Напомним, Сергей Бадамшин посещал украинца в СИЗО "Лефортово" и рассказал о состоянии военнопленного Сороки. По его словам, было направлено ходатайство о переводе украинца на лечение в Украину, нейтральную страну или хотя бы в российскую клинику, где есть соответствующее медоборудование, так как он был ранен в руку. Также у него обнаружили еще одно повреждение.

19 марта Сергей Бадамшин заявил, что украинскому моряку Василию Сороке, получившему ранение в руку во время захвата украинских кораблей в районе Керченского пролива, сделали операцию.

А тем временем в России суд недавно рассматривал апелляцию на продление ареста для украинских моряков, которые, впрочем, держались достойно.

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Тег Россия, здоровье, адвокат, операция, пленные моряки

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