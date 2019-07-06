Адвокат рассказала о состоянии здоровья Балуха после прекращения голодовки
Владимир Балух прекратил голодовку и встретился с консулом Украины
Адвокат Ольга Динзе сообщила, что состояние здоровья украинского политзаключенного Владимира Балуха существенно ухудшилось из-за голодовки.
Об этом защитница сказала в комментарии Громадському радіо.
"Мы совместно с консулом Украины делаем все, для того, чтобы к Балуху допустили врача, которому он доверяет", — рассказала она.
В то же время адвокат Дмитрий Динзе подтвердил, что Балух прекратил голодовку после того, как к нему допустили консула Украины.
Напомним, что 5 июля российская правозащитница Виктория Ивлева сообщила, что Владимир Балух прекратил голодовку и встретился с консулом Украины.
Ранее сообщалось, что украинский политзаключенный Владимир Балух, вновь объявивший голодовку, отказался от употребления пищи и воды из-за нарушения его права на встречу с консулом Украины.
Напомним, Федеральная служба безопасности России задержала Балуха в декабре 2016 года. Ее сотрудники утверждали, что нашли на чердаке дома, где он живет, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники настаивают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.
В октябре 2018 года так называемый "Верховный суд" Крыма смягчил на месяц приговор Балуху, которому ранее Раздольненский "райсуд" дал пять лет колонии и 10 тыс. рублей штрафа.
В январе 2019-го Керченский "горсуд" отказал Балуху в условно-досрочном освобождении, а в феврале его этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя. После этого его перевезли в СИЗО Краснодара.
Сейчас Балух содержится в колонии Тверской области. На прошлой неделе его снова поместили в штрафной изолятор.
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