Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Новости политики

Адвокат рассказала о состоянии здоровья Балуха после прекращения голодовки

6 июля, 00:46

Владимир Балух прекратил голодовку и встретился с консулом Украины

Фото: Oleksandra Surgan / krymr.org
Фото: Oleksandra Surgan / krymr.org.

Адвокат Ольга Динзе сообщила, что состояние здоровья украинского политзаключенного Владимира Балуха существенно ухудшилось из-за голодовки.

Об этом защитница сказала в комментарии Громадському радіо.

"Мы совместно с консулом Украины делаем все, для того, чтобы к Балуху допустили врача, которому он доверяет", — рассказала она.

В то же время адвокат Дмитрий Динзе подтвердил, что Балух прекратил голодовку после того, как к нему допустили консула Украины.

Напомним, что 5 июля российская правозащитница Виктория Ивлева сообщила, что Владимир Балух прекратил голодовку и встретился с консулом Украины.

Ранее сообщалось, что украинский политзаключенный Владимир Балух, вновь объявивший голодовку, отказался от употребления пищи и воды из-за нарушения его права на встречу с консулом Украины.


Напомним, Федеральная служба безопасности России задержала Балуха в декабре 2016 года. Ее сотрудники утверждали, что нашли на чердаке дома, где он живет, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники настаивают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.

В октябре 2018 года так называемый "Верховный суд" Крыма смягчил на месяц приговор Балуху, которому ранее Раздольненский "райсуд" дал пять лет колонии и 10 тыс. рублей штрафа.

В январе 2019-го Керченский "горсуд" отказал Балуху в условно-досрочном освобождении, а в феврале его этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя. После этого его перевезли в СИЗО Краснодара.

Сейчас Балух содержится в колонии Тверской области. На прошлой неделе его снова поместили в штрафной изолятор.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег здоровье, адвокат, голодовка, Балух

Вы сейчас просматриваете новость " Адвокат рассказала о состоянии здоровья Балуха после прекращения голодовки". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинский политзаключенный Владимир Балух прекратил голодовку

Вчера, 19:28

В данное время Балух находится в помещении камерного типа

Отпустить украинских политзаключенных требуют москвичи

3 июля, 22:41

Сегодня у протестующих своеобразный юбилей – 300-й день акции

"Не спит уже двое суток": адвокат сообщила о состоянии голодающего Балуха

29 июня, 12:25

Динзе призвала предоставить украинскому политзаключенному круглосуточную медпомощь

Политзаключенный Балух вновь объявил голодовку, известна причина

28 июня, 16:57

Украинский консул в РФ трижды безуспешно пытался встретиться с политзаключенным

Балух заявил, что в колонии его жизни может угрожать опасность

22 июня, 21:26

Балуха снова отправили в ШИЗО на 15 суток за незначительное нарушение

Украинского узника Кремля бросили в ШИЗО

21 июня, 20:40

Владимир Балух заперт в штрафном изоляторе, ему не доходят передачи

Польза и вред зеленого лука

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

"Тюрьма ничему не научила". Кокорин сам себе роет могилу

8 вещей, которые мешают вам выйти замуж

Через тернии к звёздам: что пришлось пережить Михаэлю Шумахеру

Донбасс и первые шаги: Разумков о планах Зеленского

Найдено тело швейцарской футболистки, пропавшей на озере Комо

Лунин вместе со своей девушкой показал новую прическу

«Почему с 2008-го ездила в Россию?» — Бутман о бойкоте грузинки

Мамаев и Кокорин готовы к переезду в колонию

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Грустная судьба чудесных советских актрис

Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены

Вчера, 07:00

В июле-сентябре экономисты обещают невысокий рост цен и зарплат

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

4 июля, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

3 июля, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

3 июля, 07:19

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

Зеленского предупредили о приближении Третьего Майдана

Туфли на шпильках, балетки и еще 3 вида «травмирующей» обуви

Гафт о смерти единственной дочери: «Я виноват»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь