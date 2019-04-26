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Рубан вернется в Украину на суд – адвокат

Сегодня, 14:19

Обвиняемый в подготовке теракта выехал в Польшу, но к 7 мая должен вернуться

Владимир Рубан (на заднем плане Надежда Савченко). Фото: facebook.com/volodymyr.ruban
Владимир Рубан (на заднем плане Надежда Савченко). Фото: facebook.com/volodymyr.ruban.

Экс-глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, который выехал из Украины в Польшу, намерен вернуться к 7 мая для участия в судебном процессе над ним.

Об этом рассказал "Українським новинам" его адвокат Валентин Рыбин.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что Рубан "свободный человек". А вот адвокат обвиняемого уверяет, что его подзащитный вернется в Украине для участия в суде 7 мая.

"Он имеет полное право выезжать за границу, поскольку к нему не применимо никакой меры пресечения. Насколько я знаю, у него дети учатся за границей ... Я уверен, что Владимир Рубан вернется к заседанию суда", – сказал Рыбин и подчеркнул, что Рубан имел на выезд за границу законные основания

Как известно, Владимира Рубана и нардепа Надежду Савченко выпустили из СИЗО 16 апреля после того, как суд не успел избрать меру пресечения для них. Как пояснил один из защитников обвиняемых, адвокаты подали большое количество ходатайств, в том числе и об отводе судей: рассмотрение каждого занимало много времени и судьи каждый раз удалялись на совещание. В связи с этим Броварской суд просто не успел до полуночи 15 апреля рассмотреть ходатайство от прокуратуры на продление ареста и пришлось принять решение об освобождении обвиняемых из-под стражи.


В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" юрист Иван Либерман рассказал, будет ли продолжение "дела Рубана-Савченко" после снятия с них ареста. Юрист также рассказал, в каком случае уголовное производство могут закрыть.

Украинские правоохранители обвиняют Рубана в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке теракта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей. По версии следствия, Рубан планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".

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Тег Польша, суд, адвокат, рубан

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