Адвокат считает, что Сенцова вскоре будут кормить принудительно

Сегодня, 21:02

Дмитрий Динзе в прошлую пятницу был у Сенцова в колонии

Олег Сенцов. Фото: Facebook
Олег Сенцов. Фото: Facebook

Адвокат незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что состояние заключенного ухудшилось, и, возможно, его начнут кормить принудительно.

Об этом сообщает МБХ-медиа со ссылкой на российскую правозащитницу Зою Светову.

"Адвокат Дмитрий Динзе в прошлую пятницу был у Сенцова в колонии и сказал мне, что состояние его подзащитного ухудшилось, у него плохие анализы и, возможно, скоро его начнут кормить принудительно", – сказала Светова.

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Ранее Олега Сенцова в колонии посетил уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак. Он рассказал о состоянии здоровья украинца, который заявил, что не намерен прекращать голодовку, и будет идти до конца.

Напомним, 4 сентября Сенцов написал письмо активисту Автомайдана Алексею Гриценко, в котором сообщил, как себя чувствует. Украинец также просит писать и рассказывать о том, что происходит, поскольку информацию получает только из писем.

Отметим, что согласно опросу только 4% россиян поддерживают идею помилования Олега Сенцова, а половина из них вообще о его заключении не слышала.
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