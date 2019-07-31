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Адвокат Сущенко допустил возможность обмена

Сегодня, 02:14

Он также сообщил, что его подзащитный находится один в камере

/ Фото: AFP

Адвокат Сущенко допустил возможность обмена https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 Политика Он также сообщил, что его подзащитный находится один в камере

Адвокат политзаключенного Романа Сущенко, который ранее написал письмо украинскому журналисту,  Марк Фейгин считает, что появилась возможность на обмен украинского журналиста.

Об этом заявляет защитник пленника, сообщает Укринформ.

Посетив Сущенко, адвокат Марк Фейгин заявил, что накануне парламентских выборов происходили события, которые вселяют определенный оптимизм.

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"Как вариант предполагается передача Сущенко Украине для отбывания наказания. И вероятно – обмен. Однако нужно, чтобы украинская сторона проявила активность в этом вопросе. Поэтому перспектива, пусть пока довольно призрачна, но есть", - сказал Фейгин.

Он также сообщил, что его подзащитный находится один в камере. При этом планируется, что административная комиссия продолжит его пребывания в безопасном месте на три месяца.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом. Его обвинили в шпионаже, 4 июня 2018 года приговорили к 12 годам заключения строгого режима, а в сентябре Верховный суд РФ подтвердил приговор.

В ноябре прошлого года Сущенко этапировали в колонию № 11 в Кирово-Чепецке Кировской области (поселок Утробино).

3 мая 2019 года, во Всемирный день свободы прессы, представители украинских общин Бельгии и украинские дипломаты провели в центре Брюсселя акцию в поддержку Сущенко.

В начале июня украинского политзаключенного посетили в колонии его супруга и дочь.

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