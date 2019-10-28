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Адвокат: Янукович намерен вернуться в Украину

28 октября, 10:27

24 января 2019 года суд признал Януковича виновным в госизмене и приговорил его к 13 годам лишения свободы

Фото: AFP / Kirill KUDRYAVTSEV

Фото: AFP / Kirill KUDRYAVTSEV

Во вторник, 29 октября, Большая палата Конституционного суда Украины продолжит рассмотрение дела о конституционности лишения Виктора Януковича звания президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Как отмечается, КСУ будет рассматривать конституционность закона "О лишении В. Януковича звания президента Украины".

Большая палата КСУ будет рассматривать этот вопрос во время закрытой части пленарного заседания.

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Отметим, что по словам адвоката Виталия Сердюка, Виктор Янукович готовится к тому, чтобы вернуться в Украину. Ранее Сердюк заявлял, что Янукович хочет вернуться в Украину после ухода с президентского поста Петра Порошенко. По словам защитника, у Януковича есть намерение вернуться и над этим адвокаты работают уже не первый год.

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Ранее новости "Сегодня" писали о том, в чем подозревают министров времен Януковича. Перед бегством из страны бывшие министры переписывали имущество на друзей и родственников, теперь же меняют гражданство, пытаются сохранить активы, но надеются вернуться в Украину.

Напомним, 24 января 2019 года суд признал Януковича виновным в госизмене и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Защита экс-президента подала апелляцию на приговор Оболонского районного суда Киева по делу о госизмене. Позже коллегия судей Апелляционного суда Киева указала на описки в приговоре, однако суд не усмотрел в документе никаких ошибок.

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