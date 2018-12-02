Адвокат Януковича пообещал выступление беглого экс-президента в суде с последним словом

О состоянии здоровья своего подзащитного Александру Горошинскому ничего неизвестно

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович выступит перед судом с последним словом по делу о госизмене. Об этом в комментарии УНН рассказал его адвокат Александр Горошинский.

По словам правозащитника, хоть дата выступления пока неизвестна, Янукович обязательно придет на заседание. Горошинский также отметил, что не знает о текущем состоянии здоровья своего подзащитного.

"О состоянии здоровья буду знать в понедельник – вторник (3,4 декабря – Ред.). В любом случае он желает выступать в суде", – сказал адвокат.

Напомним, ранее стало известно, что Янукович якобы попал в больницу и даже не мог передвигаться. Как рассказал его адвокат Александр Горошинский, беглый экс-президент был госпитализирован еще 16 ноября.

Кроме того, адвокаты предоставили суду справки о проблемах со здоровьем их подзащитного из медучреждения. В связи с этим Оболонский районный суд Киева перенес последнее слово экс-президента Виктора Януковича. Следующее заседание состоится 5 декабря по делу о его госизмене.

Напомним, Янукович обвиняется в госизмене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.