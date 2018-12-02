Адвокат Януковича пообещал выступление беглого экс-президента в суде с последним словом

Сегодня, 14:21

О состоянии здоровья своего подзащитного Александру Горошинскому ничего неизвестно

Виктор Янукович. Фото: архив
Виктор Янукович. Фото: архив

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович выступит перед судом с последним словом по делу о госизмене. Об этом в комментарии УНН рассказал его адвокат Александр Горошинский.

По словам правозащитника, хоть дата выступления пока неизвестна, Янукович обязательно придет на заседание. Горошинский также отметил, что не знает о текущем состоянии здоровья своего подзащитного.

"О состоянии здоровья буду знать в понедельник – вторник (3,4 декабря – Ред.). В любом случае он желает выступать в суде", – сказал адвокат.

Напомним, ранее стало известно, что Янукович якобы попал в больницу и даже не мог передвигаться. Как рассказал его адвокат Александр Горошинский, беглый экс-президент был госпитализирован еще 16 ноября.

Кроме того, адвокаты предоставили суду справки о проблемах со здоровьем их подзащитного из медучреждения. В связи с этим Оболонский районный суд Киева перенес последнее слово экс-президента Виктора Януковича. Следующее заседание состоится 5 декабря по делу о его госизмене.

Напомним, Янукович обвиняется в госизмене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.
суд, Янукович, заседание, адвокат, госизмена

Вы сейчас просматриваете новость "Адвокат Януковича пообещал выступление беглого экс-президента в суде с последним словом". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Фото из открытых исчточников

Суд в Киеве отменил заседание по делу об аресте "денег Януковича"

23 Ноября, 19:35

ООО "Аскор-Инвест" отозвало ходатайство об отмене ареста имущества

Политика

Колено Януковича: все, что нужно знать о травме беглого экс-президента

19 Ноября, 14:34

Из-за тенниса бывший гарант скажет последнее слово на суде сидя или лежа
Загрузка...

Политика

Виктор Янукович. Фото: AFP

"Выступит сидя или лежа": суд назначил новую дату для последнего слова Януковича

19 Ноября, 12:08

Адвокаты предоставили суду справки из больницы и было принято решение перенести заседание

Политика

Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Ставицкий изъявил желание дать показания по делу Януковича

19 Ноября, 11:26

Прокуроры попросили суд отказать беглому экс-министру и объяснили почему

Политика

Виктор Янукович. Фото: AFP

Прокурор Кравченко заявил, что документов о госпитализации Януковича не поступало

19 Ноября, 10:54

Адвокаты обещали подтвердить проблемы со здоровьем своего подзащитного, предоставив соответствующие медицинские справки

Политика

Виктор Янукович. Фото: AFP

"Это тяжелая травма": адвокат сообщил, сколько будет лечиться Янукович

18 Ноября, 15:35

Защита беглого экс-гаранта собирает медицинские справки, чтоб предоставить суду

Политика

Фото с открытых источников

Адвокат Януковича заявил о вероятном переносе выступления экс-президента в суде

18 Ноября, 12:14

Суд запланирован на 19 ноября

Политика

Виктор Янукович. Фото: архив

Янукович попал в больницу и не мог передвигаться – адвокат

18 Ноября, 10:52

Адвокат приехал в Москву и попытался связаться с подзащитным, но узнал тревожную новость
Загрузка...