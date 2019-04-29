Адвокат Зеленского рассказал о стратегии команды новоизбранного президента

Также правозащитник поделился мнением о том, есть ли в команде видение того, как сотрудничать с Верховной Радой в нынешнем ее составе

Украинский политическую повестку дня формируют все же не провокационные шаги Кремля, а перспектива передачи президентской власти и необходимость налаживать сотрудничество как внутри страны, так и с внешними политическими и экономическими партнерами. Существует ли стратегия и кто конкретно будет ее воплощать? Об этом в эксклюзивном интервью "Сегодня. Итоги" с Олегом Панютой на телеканале "Украина" рассказал один из самых заметных членов команды Владимира Зеленского – адвокат Андрей Богдан.

Для начала, правозащитник объяснил, почему из всей команды Владимира Зеленского, победителя выборов, его личность обсуждается больше всего.

"Наиболее негативно мной воспринимается информация, которую журналисты придумывают, которая не имеет даже морального права на существование. Это история о моих полетах в Россию, тогда как я в это время был на фронте, не как военный, как волонтер, как представитель государственной администрации, Днепропетровской, но точно я был не в России", – отметил он.

Также он прокомментировал распространенную в СМИ информацию о встрече с руководителем Конституционного суда.

"Я являюсь адвокатом Владимира Зеленского. В день, когда было вынесено решение суда и отменен закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, в этот день у Владимира была встреча с делегацией США и именно с послом США. И частью дискуссии было отношение Владимира Зеленского к такому решению. Такой вопрос Зеленский мне задал, что произошло и почему так произошло. Конечно я поехал на встречу к председателю Конституционного суда, говорили об этом решении, об основаниях его вынесения о странной позиции Конституционного суда, который не спешит рассматривать заявления, которые лежат годами и так принимает решение, достаточно такое сомнительное . Говорили, как исправить такую ​​ситуацию", – заявил Богдан.

Кроме того, правозащитник поделился мнением о том, есть ли в команде видение того, как сотрудничать с Верховной Радой в нынешнем ее составе.

"Нет. Нет, потому что, к сожалению, Верховная Рада по действующей Конституции, она строится по принципу формирования фракций. Внутри одной фракции какие-то группы, у кого два депутата, у кого-то 20. С каждым из них нужно о чем-то договариваться и эти договоренности не имеют ничего общего с интересами государства. Как только он станет президентом, он должен созвать все группы, всех председателей фракций и предложить публично им какую-то конструкцию: Ребята, давайте так. Общество, вот вы все это слышите. Подходит? Общество говорит – да, нам подходит. А эти говорят – нам не подходит. Ну .. пожалуйста, они недееспособны. Или они согласятся на какой-то нормальный, принципиальный для них алгоритм развития событий", – отметил адвокат.

Коснулся Богдан и международных отношений, рассказав о планах и поездках новоизбранного президента после инаугурации

"Мое личное мнение, это не мнение Владимира Зеленского или нашей команды – первая поездка должна быть во Львов – это единственная область, которая не стала "зеленая". И правильно бы было поехать туда. Куда он поедет и с какими посланиями, я пока не знаю, но это точно будет очень яркая деятельность президента", – отметил он.

Кроме того, Богдан рассказал о том, есть ли уже кандидаты на основные должности в государстве.

"Более года назад, в марте прошлого года, было решение принято, что до победы мы не будем раздавать никаких должностей. Мы твердо выполняли это обещание, несмотря на критику общества. Но я точно знаю, что Владимир Зеленский встречается со многими людьми, у него в голове вырисовывается какой-то конструктор и это будет только его решение", – заявил адвокат.

Между тем, после завершения приема протоколов с мокрыми печатями, Центральная избирательная комиссия определила дату официального объявления результатов выборов президента Украины. Секретарь ЦИК Наталья Бернацкая заявила, что это произойдет 30 апреля.

Как известно, 23 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, подсчитав 18 491 840 голосов. Недействительными были признаны 2,31% бюллетеней. К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 73,22% (13 541 530 голосов). Петр Порошенко набрал 24,45% (4 522 320 голосов). Читайте также в материале "Сегодня", когда Зеленский вступит в должность президента.

В то же время сам победитель выборов пожаловался на Центризбирком. Он считает, что затягивается процесс передачи ему президентских полномочий. Подробней смотрите в его новом видеообращении.

В свою очередь в ЦИК опровергли заявления о затягивании результатов выборов. Заместитель председателя Комиссии Евгений Радченко заявил, что Центризбирком работает, наоборот, с опережением графика.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Адвокат Зеленского рассказал о стратегии команды новоизбранного президента". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"