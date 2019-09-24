Адвокаты готовят возвращение Януковича в Украину

В начале года суд признал виновным экс-гаранта в госизмене, но его защита подала апелляцию

Фото: AFP / Kirill KUDRYAVTSEV

Суд начал рассмотрение апелляции на приговор беглому экс-президенту Виктору Януковичу, а защита экс-гаранта готовит почву для его возвращения в Украину.

Об этом заявил адвокат Виталий Сердюк в Апелляционном суде Киева, передает "Радио свобода".

По его словам, сейчас в Апелляционном суде адвокаты обеспечивают возможность для возвращения беглеца на родину.

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"Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются меры, которые обеспечат возможность его пребывания на родине. Основные задачи, поставленные клиентом, а именно обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота", – защитой сейчас выполняются", – сказал Сердюк.

Как известно, 24 января, не дождавшись выступления экс-президента с последним словом, суд признал Януковича виновным в госизмене. По экс-гаранту прошла почти сотня судебных заседаний, а объем дела составил 100 томов. В итоге беглецу дали 13 лет лишения свободы. Однако на это решение суда была подана апелляция.

В свою очередь бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что, если Януковича признают виновным, то отберут все. Пока экс-гаранта не могут достать в России, но у обвинительного приговора есть и другой любопытный момент – конфискация всего имущества.

Как известно, Янукович обвинялся не только в госизмене, но и в пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны.

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