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Агрессией против Украины Россия нарушила сразу семь международных документов – ЕС в ООН

Сегодня, 19:59

Постоянный представитель ЕС при ООН отметил, что ЕС продолжает поддерживать борьбу Украины

Фото: Pixabay
Агрессией против Украины Россия нарушила сразу семь международных документов – ЕС в ООН //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/be7/2a3/5c8be72a39685.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/be7/2a3/5c8be72a39685.jpg Политика Постоянный представитель ЕС при ООН отметил, что ЕС продолжает поддерживать борьбу Украины

Своей агрессией против Украины в 2014 году Россия нарушила сразу 7 международных нормативно-правовых документов. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель ЕС при ООН Жоао Вале де Альмейда.

"Незаконная аннексия остается прямым вызовом международному сообществу с огромными последствиями для международного правопорядка — единству, территориториальной целостности и суверенитету всех государств. Это не просто европейская — это глобальная забота. Агрессией против Украины Россия нарушила 7 документов — это устав и итоговый акт ОБСЕ, Будапештский меморандум, соглашение от 1997 года и азовское соглашение. Это лишь несколько из нарушений. Европейский Союз продолжает и будет поддерживать борьбу Украины, включая сотрудничество в противодействии гибридной угрозе и повышение кибербезопасности", — сказал дипломат.

Он напомнил, что Украина продолжает процесс реформ, продолжает реализовывать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом — наиболее всеобъемлющее соглашение, которое имеет ЕС с третьей страной.

"Все это сделает и страну, и людей, и общество Украины сильне. Начиная с 2014 года более 14 млрд евро было выделено на сотрудничество с Украиной", — добавил Альмейда.

Напомним, сегодня Евросоюз продлил санкции против России. До 15 сентября ограничительные меры продолжать действовать в отношении 163 человек и 44 компаний, которые причастны к агрессии против Украины.

Также ЕС ввел санкции против восьми адмиралов и высокопоставленных офицеров РФ. Европейцы ввели ограничительные меры против российских военных за нападение на украинские корабли в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Недавно и президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России за агрессию против Украины. Смотрите подробней в сюжете "Сегодня".

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Тег Россия, Крым, ЕС, ООН, санкции

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УНН

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