Агрессия Кремля на Азовском море: Волкер указал России на ее место

США напомнили, что Россия не имеет одностороннего права контролировать Керченский пролив или Азовское море

Курт Волкер. Фото: AFP

Агрессия Кремля на Азовском море: Волкер указал России на ее место //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/515/8fe/5c75158fea764.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/515/8fe/5c75158fea764.jpg 2019-02-26T12:31:58+02:00 Политика США напомнили, что Россия не имеет одностороннего права контролировать Керченский пролив или Азовское море

Вашингтон выступает за анонсированный украинским президентом Петром Порошенко новый проход кораблей ВМС через Керченский пролив, утверждает спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер.

"Украина имеет все права перемещать свои корабли из одного украинского порта в другой украинский порт. С точки зрения международного права Россия не имеет одностороннего права контролировать Керченский пролив или Азовское море", – сказал он по поводу прибытия американского ракетного эсминца USS Donald Cook в порт Одессы.

Волкер подчеркнул, право пройти через пролив имеют также и корабли любой другой страны.

"И очень важно уважать суверенитет Украины, потому что Украина имеет суверенитет над этими водами", – добавил он.

Напомним, 25 ноября россияне атаковали украинские военные корабли: суда ФСБ вначале протаранили украинский буксир, а после этого открыли огонь и ранили шестерых украинских моряков. Также был захват кораблей и 24 члена экипажей оказались в заложниках.

Как мы уже писали, Курт Волкер также напомнил, что США не принимают российское нападение на украинские военные корабли и потребовал освободить военнопленных украинских моряков. Спецпредставитель Вашингтона также обещал, что между Киевом и Вашингтоном будет начата постоянная коммуникация по мирному и беспрепятственному проходу украинских кораблей в Азовском море через Керченский пролив

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