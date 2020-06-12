Агрессия против Украины оказалась самым большим поражением России – британский эксперт

Российская военная агрессия против Украины оказалась ее же самым большим поражением, приведя к поражению внешней политики и поставив под угрозу национальные интересы этой страны.

Об этом во время совместной онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности и Королевского института международных отношений "Chatham House" заявил британский дипломат и стратегист, научный сотрудник "Chatham House" Дункан Аллан.

"Россия не смогла помешать Украине подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, документ вступил в силу. Амбициозный план России втянуть Украину в Евразийский экономический союз был провален в 2013-2014 годах. Развязывание Россией войны на Донбассе тоже оказалось провалом", – сказал он.

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"Россия провалилась в попытках трансформировать украинскую политическую систему, как она того хотела. Наоборот это мобилизовало украинцев в том, чтобы они дали отпор, защитили свою страну и ее территориальную целостность. Это также способствовало дальнейшей консолидации украинского общества на национальном сознании", – отметил представитель Королевского Института международных отношений.

Он подчеркнул, что война против Украины нанесла сокрушительный удар по репутации России, негативно повлияв на ее отношения с Западом. По мнению Дункана Аллана, России никогда не удастся ее выиграть, однако она, вероятно, продолжит прибегать к разрушительной деятельности.

"Для России эта война уже стала трагедией. Для нее эта война уже стала стратегической катастрофой. Выиграет ли Россия эту войну, навязав Украине свою интерпретацию Минских соглашений? Нет. Я не считаю это возможным. Подавляющее большинство украинцев четко высказываются против так называемого "специального статуса", как его понимает Россия. Как внешнему наблюдателю мне кажется, что российское вторжение оттолкнуло украинское общество от России на долгие годы, и это не исчезнет и через десятилетия", – резюмировал научный сотрудник "Chatham House".

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Напомним, Арсений Яценюк на КФБ заявил, что России следует предложить подписать новое соглашение вместо "Минска" , а если она откажется от подписания – положить на нее всю ответственность.

Киевский форум по безопасности – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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