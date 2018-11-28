Агрессия России на Азове: почему милитаризация Крыма нужна Путину для новых атак

Сегодня, 05:30

Военно-морская экспансия России может продолжиться ударами по Украине из Крыма, допускают в "ИС"

Российские корабли. Фото: facebook.com/tof.press
Российские корабли. Фото: facebook.com/tof.press

На сегодняшний день тактически Россия способна пойти на наступательные действия с территории аннексированного Крыма, а также не исключается блокирование российским военным флотом и авиацией черноморских акваторий Украины, в том числе в районе Одессы в рамках продолжения военно-политического и экономического давления на Киев.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, комментируя концентрацию Россией в Крыму противокорабельных ракетных систем "Бал", причины продолжения милитаризации полуострова и возможную дальнейшую реакцию Кремля на введение Украиной военного положения.

"Милитаризация в Крыму не связана с каким-то возможным вмешательством НАТО в ситуацию с морским противостоянием Украины и РФ. В оккупированной АРК сосредоточена межвидовая комплексная группировка войск РФ. Она состоит из трех компонентов: наземного, морского и воздушного. Все эти три компонента могут использоваться Россией как наступательный инструмент, так и оборонительный. Характер этой группировки – комплексный. Наращивание или уменьшение этой группировки и концентрация вооружения зависит от текущей оперативной обстановки. Но дело именно в том, что по характеристикам эта группировка предназначена не столько для обороны, сколько для активных боевых действий. То есть для продолжения военной экспансии", – объяснил военный эксперт.

При этом Машовец подтвердил, что в контексте милитаризации Крыма не исключается сценарий блокирования Россией судоходства в районе Одессы.

"Вполне возможно, что она предпримет активные действия в этом направлении. И, кстати, противокорабельные ракетные комплексы "Бал" могут сыграть существенную роль. А, учитывая наличие там российских кораблей и подводных лодок с системой "Калибр", значительное количество единиц ударной авиации, сосредоточенной в Крыму, это все говорит о том, что вся милитаризация там явно излишня и красноречива. Тем более, надо учитывать и планы РФ по резкому наращиванию наступательных вооружений в Керчи и Азовском море. Помимо этого, у РФ есть намерения довести количество только одних танков в составе крымской группировки до 100 единиц. Зачем они там?! Явно, что они собираются использовать их где-то в другом месте, рядом с Крымом. То есть элементы активных наступательных вооружений в Крыму у РФ достаточно значительные, не говоря уже о наличии большого количества единиц ударной группировки тактической и стратегической авиации. То есть, РФ может принимать решения как по новому блокированию, так и по активным наступательным действиям", – уточнил он.     

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский допускал, что Россия может пойти на блокирование судоходства в районе Одессы.

Как сообщалось, 28 ноября президент Петр Порошенко подписал закон о введении военного положения на части территории Украины

Напомним, 26 ноября власти Украины пошли на радикальные меры из-за нового витка агрессии РФ против украинских кораблей в Азовском море. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника конфликта онлайн".
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Автор:

Дмитрий Дубенский

Источник:

"Сегодня"

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