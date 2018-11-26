Агрессия РФ в Азовском море: Россия оказалась под угрозой новых санкций

Судьба ужесточения санкций Запада против России из-за ее новых агрессивных действий в Азовском и Черном морях будет зависеть от того, насколько Украине сегодня удастся убедить мировое сообщество в необходимости новых мер воздействия против РФ для ее сдерживания и деэскалации на Азове.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

"Будут ли усилены санкции, станет понятным после сегодняшнего заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций, которое начнется уже в 18:00 по Киеву, которое созвали на требование двух стран – Украины и РФ. Конечно же, точки зрения Киева и Москвы на события в Керченском проливе диаметрально противоположные. Но будем рассчитывать на то, что во время заседания Совбеза ООН Украине удастся отстоять свою позицию и доказать мировому сообществу агрессивные намерения со стороны РФ. Но опять же, надо подождать. Думаю, конфликт в Керченском проливе был абсолютно случайным, он не был спланированной акцией РФ. Но фактически Россия действовала по отношению к украинским катерам как к нарушителям государственной границы. Де-факто, РФ оставляет за кавычками тот факт, что Крым – оккупированная Россией территория, и уже действует против украинских военных кораблей в логике защиты "своих" акваторий. Хотя Крым – Украина", – отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что в дальнейшем события вокруг Азова будут развиваться также и в зависимости от результатов внеочередного заседания Верховной Рады относительно утверждения решения СНБО о военном положении.

"Надеюсь, наши западные партнеры поддержат Украину, а режим санкций против России будет продлен и усилен", – добавил он.

Смотрите сегодня выпуски телеканала "Украина": "Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина?" в 19:00 и 23:00.

Напомним, в Азовском море 25 ноября произошло нападение россиян на группу украинских военных кораблей – рейдовый буксир "Яни Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" были захвачены спецназом страны агрессора.

Тем временем в России разразились новой истерикой после того, что натворили в Азове, и всю вину с себя перекладывают на Украину - Москва призывает Украину обеспечить безопасность посольства России в Киеве, где активисты жгли покрышки и устроили бурные протесты против российской агрессии в Азовском море.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".