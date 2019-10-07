Агрессия России на Черном море: эксперты призывают поддерживать Украину

/ Фото: Минобороны Украины

Западу следует продолжать оказание помощи Украине, чтобы поддерживать стратегию сдерживания России в Черном море.

Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте американского аналитического центра при правительстве RAND Corporation.

Документ был подготовлен по итогам состоявшегося в Бухаресте тематического семинара. Его авторы назвали Черноморский регион центром конкуренции между Россией и Западом за будущее Европы.

Реклама

Для примера эксперты напомнили о напряженности, которая в последние годы возникла в отношениях Турции с США и Евросоюзом на фоне строительства газопровода "Турецкий поток" и АЭС "Аккую", а также регулярные задержания российскими пограничниками кораблей в Азовском море.

Вдобавок к этому аналитики обеспокоены модернизацией Черноморского флота и наращиванием Россией войск в Южном военном округе.

В тренде Эксперт объяснил, станет ли закон о прослушке инструментом расправы над неугодными

В RAND Corporation считают, что Запад должен ответить на этом разработка надежной сдерживающей позиции – равной и пропорциональным действиям РФ.

"Развертывание передовых систем противовоздушной и береговой обороны в Румынии и Болгарии для противодействия российским наступательным ракетным угрозам, расширенные учения НАТО и продолжение помощи Запада Украине и Грузии в развитии их потенциала национальной обороны могли бы усилить региональное сдерживание", — резюмируют авторы доклада.

Напомним, ранее в этом году Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине и как это отразится в целом на ситуации в регионе, вы можете узнать в статье "НАТО нацеливается на Черное море" на нашем сайте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама